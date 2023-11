Oroscopo weekend 11 e 12 novembre 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 11 novembre e 12 novembre 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 11 novembre e domenica 12 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 11 NOVEMBRE – 12 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Potresti essere stato alle prese con vaghe insicurezze e paure durante i mesi restrittivi retrogradi di Saturno attraverso il tuo regno subconscio. Ora che il pianeta è stazionato direttamente, ti sentirai meglio equipaggiato per affrontare le ansie che ti causano disordini. Prima di fare un salto in avanti, devi capire cosa ti trattiene. Qualsiasi esitazione che provi nell'esercitare la tua autorità potrebbe indicare che c'è un problema del passato che deve essere risolto. Poiché Mercurio si oppone a Urano sul tuo asse finanziario, le trattative su denaro o beni potrebbero non andare secondo i piani. Qualcuno potrebbe cambiare improvvisamente i termini o recedere inaspettatamente da un accordo. Tieni in mente un piano B nel caso in cui le cose non dovessero andare per il verso giusto.

TORO OROSCOPO WEEK-END 11 NOVEMBRE - 12 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del weekend Toro : Potresti esserti sentito isolato dagli amici e trovato impegnative le interazioni di gruppo durante il lungo retrogrado di Saturno. Ora che il pianeta staziona direttamente, potresti apprezzare più profondamente l'amicizia e la lealtà dei tuoi amici. Non tutti sono destinati a svolgere un ruolo nel tuo futuro. Le relazioni sopravvissute a questo periodo potrebbero potenzialmente durare tutta la vita. Meglio investire in poche persone che ti sostengono piuttosto che sprecare energie per coloro che non riescono a vedere oltre gli alti e bassi della vita. Un'opposizione Mercurio-Urano può innescare una conversazione sorprendente con un partner. Qualcuno (forse tu) potrebbe discostarsi inaspettatamente dal solito copione.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 11 NOVEMBRE - 12 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del weekend Gemelli : L’atmosfera può essere accesa e tesa mentre il guerriero Marte nella tua casa di lavoro si oppone al disgregatore Urano. Senza preavviso, un piccolo disaccordo potrebbe degenerare in una vera e propria guerra. È intelligente evitare colleghi nervosi e persone che hanno voglia di litigare. In questo momento non sarebbe saggio invadere il territorio di qualcuno. Una mossa ambiziosa può suscitare opposizione e provocare conseguenze indesiderate. Se vuoi evitare un conflitto, resta nella tua corsia. Se i problemi bussano alla tua porta, non rispondere. Quando l'umore è così instabile, è meglio volare sotto il radar.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 11 NOVEMBRE - 12 NOVEMBRE 2023