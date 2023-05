Oroscopo weekend 13 e 14 maggio 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 13 maggio e 14 maggio 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 13 maggio e domenica 14 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 13 MAGGIO – 14 MAGGIO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Gli appuntamenti stravaganti e le serate sfrenate con il tuo interesse amoroso possono essere eccitanti. Tuttavia, una serata tranquilla a casa può essere altrettanto soddisfacente poiché l'affettuosa Venere nel tuo regno domestico si sincronizza con il fermo Saturno. Ti sentirai rassicurato sulla tua connessione con loro quando condividi un pasto e poi ti coccoli per chattare o guardare i tuoi programmi preferiti. Questo è il tipo di vicinanza e cameratismo che può calmare le tue preoccupazioni e fornire il conforto che desideri. Trascorrere del tempo di qualità con un amico può anche darti gioia. Potrebbero aver bisogno di una serata per decomprimersi e recuperare il ritardo a cena o a bere tanto quanto te. Contatta la tua persona preferita e fai progetti.

TORO OROSCOPO WEEK-END 13 MAGGIO - 14 MAGGIO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Un po' di attenzione può fare molto per rafforzare la tua connessione con un amico o costruire la tua relazione con una conoscenza recente. Anche se sanno come ti senti, non fa mai male far sapere a qualcuno quanto li apprezzi. Mentre l'affettuosa Venere nella tua zona di comunicazione si sincronizza con il serio Saturno nel tuo settore sociale, le persone sapranno che la tua gentilezza è reale e che non le stai solo imburrando. Non sorprenderti se qualcuno fa qualcosa di carino per te o ti fa i complimenti in cambio. Una parola gentile può avere più impatto di quanto pensi. Le persone non sempre ricordano quello che dici, ma ricordano come li ha fatti sentire.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 13 MAGGIO - 14 MAGGIO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Venere socievole si sincronizza con Saturno attento allo status nel tuo settore professionale, segnalando che sei seriamente intenzionato a fare breccia con le persone che devi conoscere nella tua comunità. Entrare in contatto con le persone che possono far accadere le cose potrebbe darti un vantaggio. Alcuni potrebbero accusarti di usare le tue connessioni per andare avanti, ma non c'è da vergognarsi nell'essere ambiziosi. Se vuoi fare grandi cose, devi coltivare relazioni con persone che possono darti un vantaggio. Una persona anziana può essere il tuo miglior alleato. Questa è una giornata eccellente per il lavoro e le questioni finanziarie.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 13 MAGGIO - 14 MAGGIO 2023