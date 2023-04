Oroscopo weekend 15 e 16 aprile 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 15 aprile e 16 aprile 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 15 aprile e domenica 16 aprile: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 15 APRILE – 16 APRILE 2023

Oroscopo del week-end Ariete : La luna in Acquario rivolta in avanti attiva i corpi planetari nel tuo segno, rivolgendo la tua attenzione al futuro. Quali sono le tue speranze e aspirazioni? Quali sono le tue paure e frustrazioni? La consapevolezza che ciò che accade dipende da te può sembrare un peso o un sollievo. In ogni caso, trarrai vantaggio dal lavorare tranquillamente dietro le quinte per stabilire una solida base mentre Saturno diligente si sincronizza con il Nodo Nord nella tua casa delle risorse. Quali misure puoi adottare per garantire la tua sicurezza finanziaria a lungo termine? Piccole misure si sommano nel tempo. Con l'intuizione, sarai preparato per il futuro.

TORO OROSCOPO WEEK-END 15 APRILE - 16 APRILE 2023

Oroscopo del weekend Toro : Non puoi permetterti di aspettare che gli altri ti diano il futuro che desideri. Saturno disciplinato si sincronizza con il Nodo Nord nel tuo segno, suggerendo che ciò che manifesti dipende da te. Non significa che sei completamente solo. Gli amici più grandi e maturi possono essere di grande aiuto. Questo è un momento opportuno per fissare obiettivi e tracciare un piano. Non è necessario immaginare l'intero viaggio. Hai solo bisogno di vedere il passaggio successivo. Mettere un piede davanti all'altro attiverà la tua forza e porterà alla luce talenti nascosti. Continua così finché non arrivi dove vuoi andare.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 15 APRILE - 16 APRILE 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: È un gioco completamente nuovo mentre Saturno serio è in Pesci e nel tuo settore professionale. Realizzare le tue aspirazioni ti richiederà di allacciarti le cinture e dare tutto ciò che hai. Saturno si sincronizza con l'asse nodale, dicendo che puoi andare avanti e mantenere la tua posizione continuando a fare le cose come prima. Tuttavia, per fare progressi dovrai avventurarti in un territorio sconosciuto e fare cose che non sei sicuro di sapere come fare. Sei pronto a mostrare i tuoi muscoli e mettere alla prova i tuoi talenti, o ti accontenti di calpestare l'acqua? Sapere cosa aspettarsi sarà utile.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 15 APRILE - 16 APRILE 2023