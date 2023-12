Oroscopo weekend 2 e 3 dicembre 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 2 dicembre e 3 dicembre 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 2 dicembre e domenica 3 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 2 DICEMBRE – 3 DICEMBRE 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Per giorni, il sole e il guerriero Marte sono stati in stretto contatto nella tua casa delle risorse condivise. Questa energia tagliente può generare conflitti sui fondi condivisi o dare il via a una controversia con un istituto finanziario. Potresti anche riscontrare problemi con prestiti, debiti, alimenti ed eredità. È meglio evitare queste questioni, se possibile. Se devi affrontarli, procedi con cautela. Sarà difficile risolvere le cose senza la collaborazione dell'altra persona. Mentre Mercurio e Giunone si scontrano, l'Ariete accoppiato potrebbe avere difficoltà a comunicare con il proprio partner. Sapere è potere.

TORO OROSCOPO WEEK-END 2 DICEMBRE - 3 DICEMBRE 2023

Oroscopo del weekend Toro : Poiché Mercurio organizzato nella tua zona di esplorazione si sincronizza con il diligente Saturno, è improbabile che lasci al caso i tuoi piani per il fine settimana. Ti impegnerai notevolmente per elaborare il piano giusto per un'avventura. Coinvolgere gli amici sarà divertente. Qualcuno nella tua squadra avrà sicuramente le informazioni di cui hai bisogno. Alcuni tori possono trascorrere la giornata studiando o imparando qualcosa di nuovo. Troverai facile rimanere in pista quando fai coppia con un compagno di studio. Con un trigono sole-luna che dà il tono alla giornata, il tuo cuore e la tua mente saranno sincronizzati. Quando l'atmosfera è così armoniosa, avrai sicuramente una bella giornata.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 2 DICEMBRE - 3 DICEMBRE 2023

Oroscopo del weekend Gemelli : Sarai bravissimo a leggere tra le righe mentre il tuo sovrano, Mercurio, si sincronizza con il diligente Saturno. Non ti arrenderai finché non arriverai al fondo di un problema finanziario o di carriera. Anche una conversazione con una persona fidata può colmare alcuni spazi vuoti. I tuoi alleati saranno utili quando il sole e la luna si allineeranno. È un giorno eccellente per negoziare e tracciare le fasi di un accordo. Tutti i segnali indicano che sei nelle fasi iniziali. Ci vorrà perseveranza e pazienza per realizzare ciò che vuoi fare, quindi allacciati le cinture e preparati ad andare lontano.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 2 DICEMBRE - 3 DICEMBRE 2023