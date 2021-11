Oroscopo del weekend 20 novembre e 21 novembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 20 novembre e 21 novembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 20 novembre e domenica 21 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 20 NOVEMBRE - 21 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del week-end Ariete : La luna piena e l'eclissi lunare mettono le tue finanze sotto il microscopio, così puoi facilmente rivedere cosa funziona e cosa no. Questa è la tua opportunità per affrontare problemi di vecchia data e apportare le modifiche necessarie. Invece di arrabbiarti, usa l'energia dello scontro tra la luna e il tuo pianeta dominante, Marte, per tracciare un piano d'azione che ti porterà dove vuoi essere.

TORO OROSCOPO WEEK-END 20 NOVEMBRE - 21 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Toro : Tra la Luna Piena nel tuo segno e l'eclissi lunare che sta viaggiando con essa, il tuo senso di te stesso, di chi sei e come cammini nel mondo sono tutti da esplorare e rivedere. La Luna Gemelli di sabato si scontra con il tuo pianeta dominante, Venere, aumentando la tua sensibilità e la tua creatività. Il trigono della luna con Giove domenica potrebbe portare una benedizione finanziaria.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 20 NOVEMBRE - 20 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Se il tuo sonno è pieno di sogni selvaggi e importanti intuizioni venerdì sera, puoi ringraziare la Luna Piena in Toro e l'eclissi lunare mentre attraversano la tua dodicesima casa dei sogni e della spiritualità. È probabile che i pensieri subconsci repressi vengano rivelati questo fine settimana, dandoti l'opportunità di cambiarli. La Luna Gemelli che segue è una ventata di conforto e aria fresca.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 20 NOVEMBRE - 21 NOVEMBRE 2021