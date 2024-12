Oroscopo weekend 21 dicembre e 22 dicembre 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 21 dicembre e 22 dicembre 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 21 dicembre e domenica 22 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 21 DICEMBRE – 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo del week-end Ariete : L'ultimo quarto di luna in Bilancia e la tua casa della partnership suggeriscono che potresti dover chiudere i conti in sospeso con una questione che coinvolge un partner romantico o un alleato professionale prima di poter dedicare tutta la tua attenzione a una questione di carriera. Cercare di procedere mentre un problema ti grava sulla testa può distrarre. Non complicare le cose più di quanto dovrebbero essere. Indossa le tue mutande da persona grande e stroncala sul nascere. Con Venere in contrasto con il Nodo Nord nel tuo segno, potresti essere riluttante ad agire su una questione di relazione. Se lasci che sia l'altra persona a decidere, la questione potrebbe non essere risolta a tuo favore.

TORO OROSCOPO WEEK-END 21 DICEMBRE – 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Toro : L'ultimo quarto di Luna in Bilancia e la tua casa del lavoro segnala che potresti dover completare un compito di lavoro o un progetto in casa prima di partire per fare qualcosa di avventuroso. Sarà dura godersi una gita divertente se sai che dovrai occuparti di un compito urgente al momento del tuo ritorno. Non è da te lasciare le cose incompiute. Stroncalo sul nascere per prima cosa in modo da poterti godere appieno il resto del weekend. Con Venere in contrasto con il Nodo Nord, preferiresti essere visto come una persona che ama il tempo libero piuttosto che come qualcuno che lavora come un cane. L'equilibrio è la chiave.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 21 DICEMBRE – 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Gemelli: Quanto sforzo sei disposto a fare per coltivare la relazione che desideri? È qualcosa che probabilmente ti passerà per la testa mentre il sole in Sagittario e la tua zona di partnership si scontrano con Giunone, che ha a cuore l'impegno. Non c'è una destinazione finale. Le relazioni sono sempre un work in progress. Più tardi, il sole entra in Capricorno e nella tua casa della trasformazione. Fino al 19 gennaio, desidererai ardentemente connessioni significative ed esperienze intense che ti facciano sentire vivo. Avrai bisogno di qualcuno nella tua vita a cui stare vicino e con cui condividere i tuoi segreti e desideri più intimi, che la relazione sia romantica o platonica. Se hai intenzione di aprirti, solo la persona più matura e risoluta lo farà.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 21 DICEMBRE - 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Cancro : L'ultimo quarto di luna in Bilancia e il tuo regno domestico segnalano che potresti dover occuparti di una preoccupazione domestica e familiare prima di dedicare tutta la tua attenzione a una relazione romantica o a un'importante alleanza professionale. Se non sei sicuro di come risolvere la questione, trova il punto giusto tra ascoltare i tuoi cari e seguire il tuo cuore. Una volta che una soluzione è in corso, puoi concentrarti sulle persone importanti nella tua vita senza distrazioni. Con Venere in contrasto con il Nodo Nord, non sarai incline a prendere l'iniziativa su una preoccupazione emotivamente impegnativa. Attento, Cancro. Una riluttanza ad affrontare una questione seria può dare l'impressione che non ti importi.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 21 DICEMBRE – 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Leone: L'ultimo quarto di luna in Bilancia e la tua terza casa segnalano che affidarsi a informazioni obsolete può rendere difficile portare a termine un lavoro. Avere le stesse vecchie conversazioni con le stesse vecchie persone difficilmente produrrà risposte diverse da quelle che hanno fornito in precedenza. Quando ti imbatti in un muro, dovrai diversificare e trovare una nuova fonte. Avere i dati giusti può determinare se avrai successo o meno nei compiti in programma nelle prossime settimane. Con Venere inattiva in contrasto con il Nodo Nord, potresti essere riluttante a cercare l'assistenza di una persona esperta. Non lasciare che la pigrizia ti rovini la vita.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 21 DICEMBRE - 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Vergine: L'ultimo quarto di luna in Bilancia e la tua casa dei beni segnalano che prenderai la strada della minor resistenza quando hai a che fare con denaro e beni. Potresti metterti nei guai se non gestisci le questioni materiali nel modo giusto. Non dovresti dover sopportare il peso delle spese di un appuntamento o di un'attività divertente con un amico. È importante che tu ricordi agli altri i tuoi limiti e che ti assicuri che tutti paghino la loro giusta quota. Con Venere viziata in contrasto con il Nodo Nord, potresti finire in difficoltà se non proteggi i tuoi interessi. Giocare ora e pagare dopo è un brutto modo di procedere.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 21 DICEMBRE - 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Bilancia: L'ultimo quarto di luna nel tuo segno può farti sentire come se fossi in un periodo di stallo. Invece di fare qualcosa al riguardo, potresti ritrovarti a soffermarti su sentimenti di impotenza. Trarrai beneficio dal rivolgere la tua attenzione agli altri e dare priorità alle loro esigenze. Nelle prossime settimane, concentrarti sulla tua casa e sulla tua vita familiare può essere immensamente appagante. È il momento perfetto per fare progetti per le vacanze. Con Venere nella tua zona romantica e ricreativa in contrasto con il Nodo Nord, potresti cercare negli altri la felicità invece di cercare la tua gioia. Non sottovalutare la tua capacità di trovare cose da fare che ti rendano felice.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 21 DICEMBRE – 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Scorpione : L'ultimo quarto di luna in Bilancia e la tua casa di isolamento possono accendere il desiderio di nasconderti. Sei un taciturno per natura. Tuttavia, non è mai una buona idea lasciarsi andare a emozioni che non ti fanno sentire bene. Invece di evitare gli altri e lasciare chiamate e messaggi di testo senza risposta, contatta le persone che ti circondano. Anche se nessuno può risolvere i tuoi problemi, tenerti aggiornato sulle novità di tutti può essere una piacevole distrazione. Con Venere viziata in contrasto con il Nodo Nord, potresti non essere incline a prendere l'iniziativa. Non essere un bambino così grande. Ti sentirai molto meglio quando ti connetterai con qualcuno che alleggerisce l'umore.



SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 21 DICEMBRE - 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Sagittario: Con l'ultimo quarto di luna in Bilancia e la tua casa della comunità, potresti avere la sensazione che la tua vita sociale sia in una fase di stallo. Tuttavia, invece di provare a cambiare le cose, potresti seguire il solito programma. Spendere soldi per eventi e attività che non ti piacciono davvero è uno spreco di tempo e risorse. Nei giorni e nelle settimane a venire, sarà fondamentale che tu faccia delle scelte finanziarie intelligenti. Può essere difficile discutere delle spese poiché Venere inattiva nella tua casa della comunicazione si scontra con il Nodo Nord. Non lasciare che la pigrizia crei inutili difficoltà. Queste questioni potrebbero non essere così difficili da risolvere come pensi.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 21 DICEMBRE - 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Capricorno : Mentre il sole in Sagittario e la tua casa di isolamento si scontrano con Giunone, che ha a cuore l'impegno, potresti chiederti se hai la visibilità necessaria per raggiungere i tuoi obiettivi di coppia. Se sei single, potresti dover fare uno sforzo in più per incontrare nuove persone. Più tardi, il sole entra nel tuo segno, annunciando l'inizio della stagione del tuo compleanno. Fino al 19 gennaio, questa gloriosa stella sarà posizionata perfettamente per darti potere e far luce sui tuoi doni unici. È un momento opportuno per stabilire nuovi obiettivi per l'anno che inizia dopo il tuo prossimo compleanno. Non fissarti sui successi o sui fallimenti passati. Preparati a cancellare la lavagna e a intraprendere un nuovo viaggio.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 21 DICEMBRE - 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Acquario : Con l'ultimo quarto di luna in Bilancia e la tua casa dell'avventura, potresti scoprire che un'attività che un tempo era eccitante non offre più la stessa esaltazione. Tuttavia, potresti trovare difficile rinunciare alla tua vecchia routine e provare qualcosa di diverso. Non tutto ciò che fai deve essere super emozionante. Il sole nella tua casa dell'isolamento suggerisce che trarrai beneficio da attività che sono riposanti e rigeneranti. Con Venere nel tuo segno in contrasto con il Nodo Nord nella tua zona di quartiere, potresti essere riluttante a perseguire piaceri più locali. Non devi sempre andare ai confini della terra per trovare attività che ti piaceranno.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 21 DICEMBRE - 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Pesci : Siete pronti a far vedere al mondo che siete un partito fantastico? Mentre il sole nell'audace Sagittario e il vostro settore pubblico si scontrano con Giunone, che ha a cuore l'impegno, potreste chiedervi se avete la sicurezza di essere più visibili. Non c'è momento migliore del presente per mettervi in ​​mostra. Più tardi, il sole entra nel Capricorno con i piedi per terra e nella vostra casa della comunità, rivolgendo la vostra attenzione ad amici, gruppi e relazioni sociali. Fino al 19 gennaio, sarete al meglio quando trascorrerete del tempo con gli amici e conoscerete persone nuove e intriganti. È un momento eccellente per entrare a far parte di un gruppo o di un'organizzazione che rispecchi i vostri interessi. Non si sa mai chi potreste incontrare!