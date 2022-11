Oroscopo weekend 26 novembre e 27 novembre segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 26 novembre e 27 novembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 26 novembre e domenica 27 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 26 NOVEMBRE – 27 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Anche se è il fine settimana, la tua atmosfera è tutta affari con la luna nell'ambizioso Capricorno. Sarai ansioso di esplorare modi nuovi e insoliti per soddisfare le tue esigenze finanziarie mentre la luna si sincronizza con il nodo nord e il cambiamento Urano nella tua casa dei guadagni. Venere è in contrasto con il Nodo Nord, suggerendo che potresti essere incerto se un'idea audace possa ripagare. Farlo a metà potrebbe rivelarsi uno spreco di tempo e risorse. Devi essere all in se hai intenzione di correre il rischio. Lo stesso vale per il romanticismo. Non puoi sederti sulla staccionata. O sei dentro o sei fuori.

TORO OROSCOPO WEEK-END 26 NOVEMBRE - 27 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del weekend Toro : La terrosa Luna della Vergine di venerdì illumina la tua creatività. Nel frattempo, il trigono della luna a Urano e l'opposizione a Nettuno ti ispirano, suscitando nuove idee audaci. La Luna in Bilancia di sabato ti ricorda di amare e prenderti cura di te stesso. I sestili della luna con il tuo sovrano Venere e Mercurio aumenteranno le tue percezioni psichiche. Infine, il trigono sole-Giove di domenica riversa ottimismo, buona volontà e generosità nelle tue amicizie e in altre relazioni.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 26 NOVEMBRE - 27 NOVEMBRE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli: Avrai intuizioni illuminanti mentre la luna nel Capricorno con i piedi per terra si sincronizza con il Nodo Nord e l'anticonformista Urano. Un sogno, una sincronicità o un momento divertente potrebbero rivelare qualcosa di cui non ti rendevi conto. Questa intuizione può ispirarti a gestire una relazione in modo diverso. Potresti non essere sicuro di come apportare un cambiamento mentre Venere nella tua casa di collaborazione è in contrasto con il Nodo Nord in cerca di crescita. A volte, fare la mossa sbagliata può essere meglio che non fare nulla. Tutto ciò che ti fa uscire da una routine e ti spinge a considerare alternative è una buona cosa.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 26 NOVEMBRE - 27 NOVEMBRE 2022