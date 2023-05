Oroscopo weekend 27 e 28 maggio 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 27 maggio e 28 maggio 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 27 maggio e domenica 28 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 27 MAGGIO – 28 MAGGIO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Grazie a un allineamento mattutino tra la terrestre Vergine Luna, il fiducioso Giove e l'aspirante Nodo Nord, ti sveglierai sentendoti ottimista e fiducioso di poter fare grandi cose. Questa energia luminosa può ispirarti ad essere ambizioso nella tua ricerca di denaro o beni. Non così in fretta, Ariete. Lo scontro della luna con il sole nei Gemelli sparsi e il tuo regno mentale, così come la sua opposizione all'inflessibile Saturno, probabilmente metterà alla prova la tua capacità di mettere in atto un piano. Non è necessariamente la fine della strada. È un'opportunità per frenare mentre ripensi a dove sei diretto.

TORO OROSCOPO WEEK-END 27 MAGGIO - 28 MAGGIO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Con l'energico Marte che entra in Leone e nel tuo regno domestico, ci saranno molte attività sul fronte interno. Sarai motivato a occuparti delle riparazioni, a occuparti di progetti domestici e in generale a sistemare le cose fino al 10 luglio. La tua atmosfera frenetica può essere irritante per gli altri. Compagni di stanza e membri della famiglia non vorranno essere comandati o aspettarsi che lavorino al tuo ritmo veloce. Fare le cose richiederà cooperazione, quindi fai del tuo meglio per evitare conflitti. Potresti scontrarti con una persona che ha un'agenda opposta mentre Marte si oppone al potente Plutone. È meglio evitare persone pericolose e situazioni instabili. L'intuizione del tuo sensitivo di riferimento può aiutarti a evitare il disastro.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 27 MAGGIO - 28 MAGGIO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Con il potente Marte che entra in Leone e il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi, non sarai timido nel condividere ciò che hai in mente. In effetti, sarai ancora più espressivo e schietto del solito. Fino al 10 luglio, porterai creatività e teatralità abbagliante alla scrittura di progetti, podcast e discorsi, catturando l'attenzione rapita del tuo pubblico. Sarai bravo a fare networking e condividere informazioni con gli altri. Tu e le persone nel tuo ambiente immediato non vi vedrete sempre negli occhi. Oggi potrebbero esserci fuochi d'artificio quando Marte e il prepotente Plutone si scontrano. Vincere una discussione può essere una vittoria a vuoto con questa atmosfera spigolosa in gioco.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 27 MAGGIO - 28 MAGGIO 2023