Oroscopo weekend 29 e 30 aprile 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 29 aprile e 30 aprile 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 29 aprile e domenica 30 aprile: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 29 APRILE – 30 APRILE 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Ti sembrerà di poter affrontare il mondo mentre la Luna Leone contatta l'impavida Eris e l'entusiasta Giove nel tuo segno. Questo è un giorno eccellente per spingere la busta. Un'azione decisiva può aiutarti a fare le cose sul fronte domestico e familiare poiché la motivazione di Marte nel tuo regno domestico si allinea con l'innovativo Urano. Quando si finanzia una riparazione, un progetto per la casa o un piano familiare, è intelligente esplorare opzioni fuori dai sentieri battuti. In questi giorni, hai molta fortuna nell'attrarre denaro da fonti non convenzionali. Tieni gli occhi aperti per un modo nuovo e insolito per ottenere il denaro o le risorse di cui hai bisogno.

TORO OROSCOPO WEEK-END 29 APRILE - 30 APRILE 2023

Oroscopo del weekend Toro : Tutti hanno paure e insicurezze. Mentre la coraggiosa luna in Leone si sincronizza con l'audace Eris e l'entusiasta Giove, non lascerai che il tuo ti trattenga. È probabile che ti tufferai a capofitto in qualcosa che normalmente eviteresti. Sarai determinato a fare le cose nel tuo modo unico mentre Marte autodidatta si sincronizza con l'innovatore Urano nel tuo segno. Oggi sei fuori per riscrivere le regole. Alcune persone potrebbero essere colte alla sprovvista da ciò che fai o dici, in particolare quelli che preferirebbero che tu fossi in linea, ma non lascerai che ti dissuadano.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 29 APRILE - 30 APRILE 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Non puoi fare a meno di sentirti fiducioso per il futuro mentre la coraggiosa luna in Leone contatta l'impavida Eris e l'ottimista Giove. Lascia che il tuo ottimismo ti ispiri ad agire su una preoccupazione importante. Occuparsi di una questione che coinvolge denaro o proprietà potrebbe essere all'ordine del giorno. Un'azione rapida può aiutarti a proteggere ciò di cui hai bisogno poiché il veloce Marte nella tua casa delle risorse si allinea con l'inventivo Urano. Potrebbe essere necessario avventurarsi fuori dai sentieri battuti per acquisire ciò che stai cercando. Mantieni una mente aperta quando esplori opzioni fuori dall'ordinario. A volte, devi guardare oltre l'ovvio per trovare ciò di cui hai bisogno.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 29 APRILE - 30 APRILE 2023