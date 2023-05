Oroscopo weekend 6 maggio e 7 maggio 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 6 maggio e 7 maggio 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 6 maggio e domenica 7 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 6 MAGGIO – 7 MAGGIO 2023

Oroscopo del week-end Ariete: Cerere staziona direttamente in Vergine e nella tua casa del benessere, invitandoti a contemplare quanto bene ti prendi cura di te stesso e provvedi ai tuoi cari. A volte, devi essere proattivo nel prenderti cura della tua famiglia e della tua cerchia prescelta. Non tutti si sentono a proprio agio nel chiedere ciò di cui hanno bisogno. È un momento eccellente per rinfrescare la dieta e il regime di esercizio. Se necessario, consultare un professionista della salute o del fitness. La tua salute è la tua ricchezza, quindi non ti pentirai di spendere un po' di più per migliorare.

TORO OROSCOPO WEEK-END 6 MAGGIO - 7 MAGGIO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Ti senti realizzato dalla tua vita amorosa? Questa è una domanda che considererai seriamente come stazioni di Cerere nutritrici dirette nel regno che governa gli appuntamenti e il romanticismo. Ti sforzi troppo o troppo poco per entrare in contatto con le persone in modo solidale? Sei abile nel chiedere quello che vuoi? Questo è anche un momento opportuno per valutare il tuo rapporto con i bambini della tua vita. Ti considerano amorevole e premuroso? O sei iperprotettivo e controllante? Questo è un momento opportuno per migliorare il modo in cui ti relazioni con le persone a cui tieni.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 6 MAGGIO - 7 MAGGIO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: La Nutrice Cerere staziona direttamente in Vergine e nel tuo regno domestico, invitandoti a considerare come tu e la tua famiglia rispondete ai reciproci bisogni. Sfiorate la superficie e fornite il minimo indispensabile? Oppure scavi in ​​profondità e offri supporto in modi che fanno davvero la differenza? La qualità delle cure che hai ricevuto da bambino può influenzare il modo in cui ti prendi cura delle persone a cui tieni. Se l'attenzione che hai ricevuto è stata carente, potresti avere difficoltà a flettere le tue capacità di educazione e fare di più. Inizia praticando un po' di cura di te stesso.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 6 MAGGIO - 7 MAGGIO 2023