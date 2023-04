Oroscopo weekend 8 aprile e 9 aprile 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 8 aprile e 9 aprile 2023: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 8 aprile e domenica 9 aprile: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 8 APRILE – 9 APRILE 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Non ti dispiacerà rimboccarti le maniche e sporcarti le mani se ciò significa che sarai in grado di provvedere ai tuoi cari. Sei estremamente orgoglioso di essere un capofamiglia. Mentre l'amorevole Venere e Cerere si allineano, userai felicemente i frutti del tuo lavoro per assicurarti che tutti abbiano ciò di cui hanno bisogno. Troverai facile comunicare con le persone più vicine a te e scoprire come puoi essere utile mentre il comunicatore Mercurio si sincronizza con il tuo sovrano, Marte, nella tua casa e nel tuo regno familiare. Oggi sarai pronto a mettere i tuoi soldi dove è la tua bocca e fare quello che puoi per dare una mano. La generosità ti mantiene nel flusso della prosperità.

TORO OROSCOPO WEEK-END 8 APRILE - 9 APRILE 2023

Oroscopo del weekend Toro : Il romanticismo non riguarda sempre il sesso e la seduzione. Mentre Venere nel tuo segno si sincronizza con il nutrimento di Cerere nella tua zona della vita amorosa, mostrando quanto ci tieni può renderti super attraente. Può essere semplice come prestare attenzione ai bisogni di una persona e prendere nota mentalmente delle sue simpatie e antipatie. Tutti apprezzano essere visti e ascoltati. Perché non dare il dono della tua totale attenzione? Un po' di attenzione può fare molto per cementare il legame tra te e qualcuno di cui sei pazzo. Sotto un allineamento Mercurio-Marte, sarai più loquace del solito.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 8 APRILE - 9 APRILE 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Solo le persone a cui sei più vicino possono convincerti a condividere i tuoi desideri segreti e le tue esigenze più intime. Avrai voglia di trovare una persona cara con cui confidarti mentre Venere e la nutrice Cerere si allineano. Una conversazione davanti a un pasto delizioso può aiutarti a sentirti più sicuro. I piaceri semplici possono essere immensamente rassicuranti se condivisi con qualcuno che ami. Potresti essere incline a discutere di qualcosa che normalmente terresti per te mentre Mercurio nella tua dodicesima casa nascosta si allinea con il coraggioso Marte. Esprimere ciò che hai in mente può essere un enorme sollievo. Non sai con chi puoi confidarti?

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 8 APRILE - 9 APRILE 2023