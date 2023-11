Paolo Mantini e Matchfy.io

Nel mondo della musica, la promozione è spesso la chiave per il successo, ma trovare le giuste opportunità può essere una sfida. Tuttavia, grazie a una piattaforma innovativa chiamata Matchfy.io, gli artisti stanno sperimentando una rivoluzione nella promozione musicale.

Di cosa si tratta esattamente? Matchfy.io è l'ambizioso progetto di Paolo Mantini, polistrumentista, sound engineer ed imprenditore nel settore musicale.Attualmente, Paolo Mantini è docente di sound design presso la LABA di Brescia ed è ancheamministratore delegato di Clockbeats SRL, l'azienda dietro Matchfy.io.

Questa piattaforma si è rapidamente affermata come punto di riferimento per artisti e curatori di playlist. Con oltre 50.000 utenti attivi in meno di sei mesi, sta plasmando il futuro della promozione musicale.La sua innovazione fondamentale sta nell'algoritmo di intelligenza artificiale che connette i curatori di playlist e gli artisti di Spotify in pochissimo tempo.

Questo elimina la ricerca infinita di playlist su Spotify, che attualmente ammonta a 4 miliardi. Con Matchfy.io, gli artisti possono raggiungere direttamente i curatori, evitando sprechi promozionali e ottenendo una maggiore visibilità.Il modello di business FREEMIUM di Matchfy.io è un'altra caratteristica distintiva. Gli artisti possono accedere alla piattaforma con una fee annuale minima, eliminando intermediari chespesso inquinano l'ambiente della promozione indipendente, come agenzie di promozione false.Oggi, più del 30% delle riproduzioni su Spotify proviene dalle playlist private degli utenti.

Matchfy.io funge da repository per queste playlist, consentendo agli artisti di contattare direttamente gli utenti e raggiungere il pubblico giusto.Con il rapido cambiamento dell'industria musicale e previsioni di oltre 600.000 release su Spotify al giorno e 50 milioni di artisti entro il 2030, Matchfy.io è pronto a guidare questa trasformazione. La piattaforma mira a diventare il punto di riferimento definitivo per la musica indipendente, con l'obiettivo ambizioso di raggiungere oltre 500.000 utenti entro il 2025. In un mondo in cui la passione guida lo scambio musicale, Matchfy.io offre una nuova strada per gli artisti che cercano di prosperare