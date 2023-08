Parmigiano Reggiano, 1,6 miliardi di euro di falsi prodotti ogni anno

Parmigiano Reggiano, l'oro dell'Emilia Romagna

Il Parmigiano Reggiano, l’oro dell’Emilia Romana, è il secondo prodotto italiano più contraffatto, dietro alla mozzarella. Le vendite globali di formaggio contraffatto sono stimate intorno alla cifra “monstre” di 1,6 miliardi di euro ogni anno. Per capire il valore del danno basta dire che le vendite del parmigiano autentico nel 2022 hanno raggiunto quasi i 3 miliardi di euro (+7%) rispetto al 2021. Ma i “ladri di marchio “ e della genialità altrui continuano a crescere da oltre 30 anni. La Coldiretti (associazione di allevatori e produttori) ha fatto alcuni esempi di questa situazione. “Parmesao” è il finto formaggio prodotto in Brasile, non è da meno la Russia che ha creato il Russkiy Parmesan e Reggianito è lo stravagante nome della copia argentina, creata fra l’altro da migranti italiani. Più di due terzi dei prodotti alimentari italiani nel mondo sono ora contraffatti. Secondo l’Associazione solo negli Stati Uniti le copie di formaggi italiani ha toccato, nel 2021, la cifra record di 2,6 miliardi di chili nel 2021. Il 90% del formaggio venduto come Parmigiano Reggiano, Grana Padano, mozzarella o gorgonzola negli Stati Uniti è in realtà realizzato in Wisconsin, California e New York.