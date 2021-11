Partnership strategica tra Bayer e Microsoft per l’agricoltura di precisione

Bayer e Microsoft insieme per creare una nuova piattaforma digitale basata su cloud per offrire nuovi strumenti e soluzioni in agricoltura e lungo tutta la filiera associata.

L’agricoltura di precisione sta compiendo passi avanti impensabili fino a pochi anni fa ed è una delle principali scommesse dei prossimi anni in tema di effettiva sostenibilità ambientale. Oggi le aziende agricole beneficiano di un’ampia gamma di strumenti ed informazioni digitali, basti pensare al Climate Fieldwiew di Bayer che viene utilizzato in più di 20 paesi per una superficie totale di 180 milioni di acri. Ma molto c’è ancora da fare per ottimizzare l’intera catena di produzione alimentare partendo dai mangimi per arrivare fino ai combustibili per i macchinari agricoli. La produzione alimentare subirà cambiamenti radicali nel prossimo decennio. In base all’accordo firmato dalle due multinazionali, Bayer lavorerà con Microsoft per sviluppare nuove soluzioni capaci di affrontare scenari critici rispetto al cambiamento climatico in atto come un approvvigionamento sostenibile, il miglioramento di tutta la catena produttiva, la misurazione dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance, ovvero la valutazione europea di sostenibilità ambientale di un’azienda).

La rivoluzione digitale in agricoltura

La nuova piattaforma digitale consentirà una serie di applicazioni in tempo reale tali da affiancare al meglio le aziende agricole o le start-up.

“Questa partnership arriva in un momento storico unico in cui è assolutamente necessaria una maggiore innovazione lungo la catena del valore di alimenti e fibre", ha affermato Liam Condon, membro del consiglio di amministrazione di Bayer AG e presidente di Bayer Crop Science.

“Mentre affrontiamo una pandemia globale in corso, catene di approvvigionamento fragili e la continua catastrofe climatica, lo status quo di oggi non sarà più sufficiente. Abbiamo bisogno di collaborazione, visione condivisa e azione. Per questi motivi, Bayer e Microsoft stanno agendo per avere un impatto positivo, sia attraverso la nostra collaborazione sia offrendo infrastrutture standard e capacità digitali per altre aziende per affrontare le enormi sfide che la nostra società deve affrontare".

"Mentre gli imprenditori e le organizzazioni dell'agricoltura e della tecnologia lavorano per promuovere la sicurezza e la sostenibilità della catena del valore, supportando gli agricoltori alla base, è necessaria una nuova collaborazione", ha affermato Jeremy Williams, Head of The Climate Corporation e Bayer Digital Farming Solutions. “Bayer è all'avanguardia nell'innovazione digitale in agricoltura. Microsoft sta definendo lo standard nelle soluzioni cloud globali affidabili. Insieme, possiamo innovare e implementare come una squadra per fornire cibo, mangimi, fibre e carburante necessari per alimentare il nostro pianeta”.