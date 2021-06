2 Giugno, Mattarella: Stato incerto con le Br, il popolo slavò la democrazia

Mattarella,ai tempi Br stato incerto, popolo salvo' democrazia - "Nei cinquantacinque giorni dopo l'eccidio di via Fani e il rapimento di Aldo Moro la Repubblica visse il suo momento piu' difficile. La risposta degli apparati dello Stato per molti aspetti apparve incerta di fronte all'attacco terroristico. A salvare la democrazia in quel passaggio drammatico, stringendosi intorno alle istituzioni democratiche, fu prima di tutto la straordinaria mobilitazione popolare. Il no alla violenza netto, forte, determinato dei partiti, dei sindacati. Le piazze piene di persone di ogni eta' e di differente orientamento culturale e politico. Il coraggio di chi, come l'operaio e sindacalista Guido Rossa, scelse di denunciare i terroristi e per questo pago' con la vita. Il senso del dovere di magistrati e forze di polizia. Una risposta di popolo che spazzo' via le ambiguita' di chi teorizzava assurde e intollerabili equidistanze tra lo Stato e i terroristi. Il terrorismo e' stato sconfitto e lo Stato ha prevalso con gli strumenti del diritto. Anche per questo possiamo dire: la Repubblica e' liberta' e democrazia". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione del 2 giugno.

Migranti:Mattarella,Repubblica difende vita,sempre e ovunque - "La Repubblica e' umanita' e difesa della pace e della vita. Sempre e ovunque. Come testimonia l'impegno della nostra Guardia costiera e della Marina militare per salvare la vita di persone spinte dalla disperazione alla deriva nel Mediterraneo". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione del 2 giugno.

Mattarella a partiti, democrazia e' composizione interessi - "La democrazia e' qualcosa di piu' di un insieme di regole: e' un continuo processo in cui si cerca la composizione possibile delle aspirazioni e dei propositi, nella consapevolezza della centralita' delle persone, piu' importanti degli interessi. In questo cammino un ruolo fondamentale lo giocano i partiti, le forze sociali, i soggetti della societa' civile.A volte le istituzioni possono sembrare fragili, esposte a sfide inedite". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione del 2 giugno.