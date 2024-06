2 giugno, Meloni: "Torniamo alla specificità degli Stati"

2 giugno, Meloni: "Grazie a chi rende Italia forte e rispettata"

"A chi crede nel valore della liberta', dell'unita' nazionale e dell'identita' di popolo. Con orgoglio celebriamo oggi i 78 anni della nascita della Repubblica italiana e ne onoriamo storia e tradizioni. Grazie a chi, anche sacrificando la propria vita, ha reso l'Italia la Nazione che è, e a chi ogni giorno, con onore e coraggio, contribuisce a renderla forte, unica e rispettata nel mondo". Questo il messaggio sui social della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per celebrare la festa della Repubblica.

"E' la festa della nostra democrazia, la festa della nostra unita' e del nostro orgoglio", ha poi aggiunto la premier a margine delle celebrazioni della Festa della Repubblica. L'arrivo della premier alla tradizionale parata dei corpi militari ai Fori Imperiali è stato accolto dagli applausi delle tribune.

"Siamo in una campagna elettorale per le elezioni europee e questa festa ci ricorda anche la prima idea di Europa, che era una idea di Europa che immaginava che la sua forza, la forza della sua unione, fosse anche la forza e la specificità degli stati nazionali. Forse dovremmo tornare a quell'embrione di idea europea e di sogno europeo", ha detto la presidente del Consiglio che ha aggiunto commentando la cerimonia: "E' una festa importante e straordinaria. Molto importante anche in questa fase perche' siamo in una situazione nella quale tante certezze che avevamo, come la pace, sono in discussione e c'e' bisogno della Repubblica e della nazione. C'e' bisogno dello Stato per affrontare" la situazione "con responsabilita'".

Parata del 2 giugno, l'arrivo di Meloni che si ferma a scattare qualche foto

L'applauso per Giorgia Meloni all'arrivo alla parata del 2 giugno

2 giugno, Meloni: "C'è bisogno della Repubblica e della Nazione"