Quirinale, ora che Berlusconi può andare al Colle tirano fuori vecchie vicende

Gianni Letta, 86 anni, di Avezzano, giornalista e politico, è stato, nei lunghi anni dei governi, presieduti da Silvio Berlusconi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con le funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri e di coordinatore dell’attività dei servizi di sicurezza.

Per la sua discrezione e per la sua abilità, nel tessere relazioni e nel gestire delicati dossier, Letta si è conquistato stima e rispetto bipartisan. È considerato una “riserva della Repubblica”.

Secondo “Report”, il programma de’lotta condotto, su Rai3, da Sigfrido Ranucci, tale calabrese Cosimo Virgiglio, appartenente alla loggia segreta Fenice, avrebbe detto che l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sarebbe stato uno dei referenti del sistema, messo in piedi dal defunto Conte Ugolini, l’ambasciatore di San Marino, che avrebbe raccolto l’eredità della P2 del defunto Licione Gelli. Letta ha risposto, con cortesia, all’inviato di “Report” di non conoscere costoro.

Il programma di Rai3 ha riesumato vecchi fascicoli su presunti gruzzoloni, che sarebbero stati sganciati dai boss di Cosa Nostra alle emittenti tv e per consentire a Berlusconi, 85 anni, di edificare Milano 2. L’avvocato Ghedini ha smentito tali accuse.

Solo una coincidenza che le mitragliate all’ “eminenza azzurrina”, come è definito Letta, e al fondatore di Forza Italia, siano state esplose, in piena campagna per le elezioni del nuovo Capo dello Stato, e dopo che erano circolati, per il Quirinale, i nomi delle due personalità di centrodestra ?

Giulio Andreotti (1919-2013)-con il quale Letta ha sempre mantenuto rapporti di amicizia e di stima-avrebbe commentato : “A pensar male, si fa peccato. Ma spesso ci si azzecca !”.