Centrodestra, abbraccio Salvini-Meloni a Messina. "Uniti si vince"

I leader di Fratelli d'Italia e della Lega si sono visti al locale circolo del Tennis



"Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince". Matteo Salvini posta una foto di un abbraaccio sorridente con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, da Messina, dove i due leader si sono 'incrociati' per i rispettivi appuntamenti elettorali nella città dello Stretto.

Incontro a Messina tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I leader di Fratelli d'Italia e della Lega si sono visti al locale circolo del Tennis, presenti anche i candidati dei due partiti alle Politiche e alle Regionali. Meloni e Salvini hanno partecipato a due distinte iniziative elettorali alla stessa ora nella Città dello Stretto e avevano anticipato che si sarebbero visti.

"Ci sono in uno stesso giorno, in un lenunedi mattina di agosto e invece di essere in spiaggia, Salvini e la Meloni? Bene. Significa che il centrodestra ci crede alla Sicilia, e mi domando: dove sono Letta, Calenda, Renzi, Conte e Di Maio? Dove sono gli altri? Abbiamo una squadra unita e compatta, di la' una roba che si perde il conto". Lo ha detto a Messina il leader della lega, Matteo Salvini, riferendosi alla contemporaneita' degli incontri a Messina con la leader di Fratelli d'Italia. "Noi - ha proseguito - non confrontiamo prima le agende con gli altri candidati. Meglio essere in due a Messina che non esserci. Secondo voi agli italiani interessa l'orario in cui Salvini e Meloni sono sul lungomare o al mercato? Temo che il problema degli italiani sia come poter pagare le bollette di luce e gas".