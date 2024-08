Abolizione dell’abuso d’ufficio, Mattarella firma in extremis: la riforma Nordio è legge

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato il ddl Nordio sull'abuso d'ufficio. Il ddl era stato approvato dalla Camera lo scorso 10 luglio in via definitiva. Il testo prevedeva l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, oltre a introdurre novità nell'uso delle intercettazioni telefoniche e sul ricorso della carcerazione preventiva. Il Capo dello Stato aveva 30 giorni di tempo per firmare il provvedimento, dunque il via libera è arrivato in extremis.