Abruzzo, Todde abbraccia D'amico: "Uniti si può vincere, come in Sardegna"

Todde: "Il 10 marzo potete cambiare l'Abruzzo"

"D'Amico è un ottimo candidato, una persona onesta, competente, che ama la sua terra. Uniti, proprio come in Sardegna, possiamo battere questa destra. Marsilio ha governato malissimo, in Smart working da Roma, lasciando gli abruzzesi in bilico senza risposte e soluzioni. La sanità è allo sbando, mancano infrastrutture, i trasporti non sono efficienti, aumenta la povertà e i giovani scappano. Questo è ciò che lascia Marsilio. Mancano poche ore al voto, andiamo casa per casa a convincere più abruzzesi possibile perché il 10 marzo potete cambiare l'Abruzzo". Lo ha detto la neo presidente di centrosinistra della Sardegna Alessandra Todde, impegnata in Abruzzo a Cagnano Amiterno nell'ultimo giorno di campagna elettorale al fianco del del campo progressista.

Todde: "Appello ai disillusi, andate a votare, noi siamo il cambiamento"

"Voglio fare un appello a tutte le persone che pensano che la politica non conti più, ai disillusi, alle tante persone che non vanno a votare: guardate che la politica si occupa d voi, tutti i giorni, con cattive leggi, con le ruberie, le clientele, facendoci vivere male e togliendovi la dignità. E' importante far sentire la propria voce a andare a votare. Noi siamo il cambiamento, lo dimostra questa coalizione larga che ha deciso con una persona seria che ama la sua terra di interpretare questo cambiamento. Diciamolo: noi siamo diversi da loro, i nostri valori sono diversi, siamo un popolo progressista, democratico che non si fa intimidire né ricattare". Così Alessandra Todde, neo eletta presidente della Regione Sardegna, a L'Aquila sul palco del comizio finale di Luciano D'Amico, candidato della coalizione progressista alla presidenza della Regione Sardegna.

Todde: "Pronti al cambiamento, crediamoci fino all'ultimo voto"

A L'Aquila per il rush finale della campagna elettorale di Luciano D'Amico, a margine del comizio del candidato del centrosinistra alla Regione Abruzzo, Alessandra Todde, neo eletta presidente della Regione Sardegna, parla di "effetto Abruzzo" e non ha dubbi: "Vedrete che cambieranno le cose. Gi abruzzesi sono pronti per il cambiamento così come in Sardegna. Sono qui proprio per dire che bisogna crederci, veramente e fino all'ultimo voto. Noi siamo riusciti in Sardegna nonostante una coalizione che non era unita, qui invece c'è una coalizione unita e forte che vuole il cambiamento".

Todde: "Meloni venuta a fare teatrini e passerelle, ma c'era bisogno di 14 ministri?"

"La presidente del Consiglio viene qua a fare passerelle e teatrini per sostenere un presidente che la sua regione l'ha vista solo da lontano, io in Sardegna non parlerei di tre mari come ha fatto lui qua in Abruzzo". Così Alessandra Todde, neo eletta presidente della Regione Sardegna, a L'Aquila sul palco del comizio finale di Luciano D'Amico, candidato della coalizione progressista alla presidenza della Regione Sardegna.

"Una cosa vi fa capire quanto poco seria sia questa destra che ha governato l'Abruzzo: ma c'era bisogno di 14 ministri della delegazione di governo per ricordarci cosa hanno fatto? Un presidente della regione orgoglioso e che sa cosa ha fatto ha bisogno di sostegno? Dovrebbe incontrare i cittadini a testa alta e dire quello che ha fatto, e questo lui non lo può dire".

Todde cita Berlinguer: "Abruzzesi e sardi simili, sono rudi, seri e laboriosi"

"Lascio la parola a Luciano D'Amico con la similitudine, che mi ha ricordato lui prima, che Berlinguer faceva tra abruzzesi e sardi, diceva 'mi sembrano genti simili, sono rudi, seri e laboriosi'. Ecco, la cosa che vi chiedo è di ricordarvi chi siete, che questa terra appartiene a voi e non lasciatevi rubare questa terra da questa destra che i valori non sa neanche dove siano di casa". Così un'Alessandra Todde ormai afona, interviene a L'Aquila sul palco del comizio finale di Luciano D'Amico, candidato della coalizione progressista alla presidenza della Regione Sardegna.

Todde e D’Amico chiudono comizio L'Aquila cantando 'Bella Ciao'

Chiudono il comizio insieme, cantando 'Bella Ciao' sul palco de L'Aquila, il candidato della coalizione progressista alla presidenza della regione Abruzzo Luciano D'Amico e Alessandra Todde, neo eletta presidente della Regione Sardegna.