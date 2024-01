Acca Larentia, Piantedosi: "C'è indignazione. Ma vietare è controproducente"

Acca Larentia, Piantedosi: "Quello che si è visto suscita indignazione"

''Quello che si è visto suscita indignazione''. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo sui saluti romani alla commemorazione di Acca Larenzia in audizione davanti alla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza del Senato. ''Quello che è accaduto è qualcosa che è contrario anche rispetto alla nostra cultura acquisita ed è trasversale - ha aggiunto - Nessuno ha fatto un sondaggio per vedere quanti si indignano ma sono testimone di una certa trasversalità di indignazione. Il che impegna, questo non è un modo per sottrarsi".

E ancora: ''Tutte le istituzioni dovrebbero puntare sull'educazione e la cultura perché queste cose non accadano. Questa manifestazione si tiene così da anni con una partecipazione numerica addirittura più grande. Se uno guarda i numeri che la questura di Roma ha sempre registrato potrei addirittura dire che sono in calo ma questo non toglie il valore o il disvalore di quelle immagini''.

Acca Larentia, Piantedosi: "Chi ha detto nessuna identificazione?

"Chi ha detto che non ci siano state identificazioni o che non si stia operando per identificare chi ha partecipato alla manifestazione?. La questura relazionerà alla magistratura - ha aggiunto Piantedosi - che a sua volta valuterà profilo di eventuali reati e relativi responsabili".

"Sul fronte dell'ordine pubblico non possiamo delegare a chi è sul campo l'affermazione sacrosanta di certi principi, persino allo stadio questo succede. Chi gestisce l'ordine pubblico ha compito di fare in modo che quella manifestazione si concluda senza che si verifichino incidenti. Questo lo dobbiamo tenere presente, questo vale anche per una certa simbologia: penso alle manifestazioni che si sono tenute pro Hamas, in Francia hanno fatto certe cose. Però in Francia si sono tenute lo stesso poi alla fine. Cioè vietare e non osservare e non trarne delle conseguenze si è rivelato operativamente meno proficuo".

Acca Larentia, i gruppi di opposizione uniti alla Camera: "Subito informativa Piantedosi in aula"

I deputati Andrea Casu (Pd), Fabrizio Benzoni (Azione), Vittoria Baldino (M5s), Benedetto Della Vedova (+Europa), Isabella De Monte (Iv) a nome dei rispettivi gruppi parlamentari si sono associati alla richiesta avanzata da Avs in apertura di seduta di una informativa urgente alla Camera del ministro dell'Interno fatti di Acca Laurenzia.