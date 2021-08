Afghanistan, Draghi: a lavoro con l'Ue per tutelare i diritti umani

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ringrazia le forze armate per le operazioni che stanno permettendo di riportare in Italia i nostri concittadini di base in Afghanistan. "L’impegno dell’Italia è proteggere i cittadini afghani che hanno collaborato con la nostra missione - dice Draghi - Il Presidente è in continuo contatto con il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L’Italia è al lavoro con i partner europei per una soluzione della crisi, che tuteli i diritti umani, e in particolare quelli delle donne".

Atterrato a Fiumicino l'aereo con gli italiani rimpatriati da Kabul

Intanto l'aereo Kc767 dell'Aeronautica Militare con 74 persone a bordo proveniente da Kabul è atterrato a Fiumicino alle 14.28. A bordo connazionali che si trovavano in Afghanistan e circa 20 ex collaboratori afghani a rischio ritorsioni in patria. E' il primo volo del ponte aereo messo a punto dalla Difesa per evacuare i connazionali dall'Afghanistan. C'è anche l'ambasciatore italiano a Kabul, Vittorio Sandalli, tra i diplomatici atterrati all'aeroporto di Fiumicino insieme agli ex collaboratori afghani che, effettuati i test anti Covid, saranno fatti salire su un pullman diretto nella base logistica dell'Esercito a Roccaraso, che già ha ospitato un gruppo di afghani atterrati nelle scorse settimane. Il volo - spiega una nota congiunta dei ministeri degli Esteri e della Difesa - partito nella giornata di ieri, "rientra nel piano per riportare in patria il personale dell'ambasciata italiana e nell'operazione 'Aquila Omnia' per portare in Italia gli ex collaboratori afghani con loro famiglie. Piano e operazione pianificati e diretti dal Comando operativo di vertice interforze (COVI), comandato dal generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, ed eseguito dal Joint Force Headquarter (JFHQ), elemento operativo del COVI con la collaborazione per la prima accoglienza e il supporto sanitario della Croce rossa italiana".

Afghanistan, le parole di un italiano rientrato

"Sono stato 11 anni in Afghanistan. Ho visto all'inizio la speranza di un paese che poteva rifiorire, ora vediamo un Paese con il cuore in gola. La situazione è peggiorata ulteriormente". A parlare è Pietro del Sette, che si occupa di cooperazione e sviluppo dell'agricoltura, rientrato qualche ora fa in Italia. "La speranza - aggiunge - è che la componente dell'aeroporto militare riesca a portare a termine le operazioni di rimpatrio. La previsione è di portarli tra stasera domani e dopodomani".