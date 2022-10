Al Mise spunta la foto di Mussolini. La Russa: no alla cancel culture. Bufera

La foto di Mussolini esposta alla mostra Italia Geniale del ministero dello Sviluppo economico

"Quest’anno cade il 90esimo di Palazzo Piacentini, sede del ministero dello sviluppo economico inaugurato il 30 novembre 1932. Le iniziative per celebrare l’edificio in ottica culturale e storica sono iniziate con inaugurazione della mostra Italia Geniale, una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove c’è anche la foto di Benito Mussolini, ministro delle corporazioni nel 1932. Per evitare polemiche e strumentalizzazioni, la foto di Mussolini sarà rimossa. Si ricorda che il ritratto di Mussolini è anche a Palazzo Chigi nella galleria dei presidenti del Consiglio". Lo scrive il ministero dello Sviluppo econimico in una nota.

Riguardo alla foto di Mussolini il ministro Giancarlo Giorgetti aveva osservato, parlando ai cronisti a Montecitorio: "Nessuno si è accorto, c'è anche a Palazzo Chigi e non solo al Mise. Comunque se è un problema la togliamo". Perché è stata messa proprio adesso? "Perché è il 90° anniversario di Palazzo Piacentini. Ci stanno tutti i ministri, ahimè Mussolini - conclude Giorgetti - è stato il primo ministro delle corporazioni".

La foto di Mussolini al Mise, La Russa: "Facciamo 'cancel culture' anche noi?"

La foto di Benito Mussolini ministro, al centro delle polemiche perchè nella galleria dei titolari del Mise, "c'è anche al ministero della Difesa", fa notare Ignazio La Russa. C'è scritto - riprende il presidente del Senato, riferendosi all'obelisco a sua volta periodicamente oggetto di polemiche - anche al Foro Italico". "Che facciamo - domanda allora - cancel culture anche noi?".

La foto di Mussolini al Mise, Bersani: "Si tolga la mia"

"Mi giunge notizia che al Mise sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. In caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa". Lo scrive su Twitter Pierluigi Bersani.