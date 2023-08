Albania assediata dagli italiani. Il premier: “Come noi migranti nel '91"

Albania, assedio degli italiani in vacanza. Il premier Rama: “I turisti? Come noi migranti nel '91"

Un parallelo tra il flusso dei turisti italiani in Albania di questa estate, una delle mete più gettonate anche perché più economiche, e lo sbarco degli albanesi nel 1991 sulle nostre coste. È il post ironico del premier albanese Edi Rama che, nel giorno del 32esimo anniversario dello sbarco della Vlora a Bari, sui social ha pubblicato due foto speculari del Vlora, il mercantile sbarcato Bari nel 1991, con a bordo 20mila migranti albanesi.

Ma mentre una, quella che sembra in partenza, riporta sopra la scritta in italiano "albanesi partono per l'Italia, 1991", l'altra in cui l'imbarcazione appare in arrivo, riporta la didascalia "italiani partono in ferie per l'Albania, 2023". Le immagini sono accompagnate da emoj di un sorriso e un cuore e dal commento in albanese: "aspetta, aspetta, non hai ancora visto niente". Il riferimento è alle recenti notizie per cui molti italiani hanno scelto quest'anno l'Albania per le loro vacanze, perché più economica di altre destinazioni del Mediterraneo.