Alluvione e Milan: scoppia la bufera per il tweet (poi cancellato) di Salvini

Matteo Salvini e il tweet cancellato sul dramma per il maltempo in Emilia Romagna e la sconfitta del Milan: scoppia la bufera

"Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero". Così recitava il tweet del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, postato nella tarda serata di ieri e poi cancellato, il cui screenshot sta rimbalzando su tutti i social media. La scelta - azzardata - di accostare in un unico cinguettio il dramma dell'alluvione in Emilia Romagna alla sconfitta del Milan (di cui Salvini è tifoso), ha scatenato una valanga di critiche da ogni dove.

Tweet di Salvini



"Dopo "Belli ciao" (riferito all'uscita di Fabio Fazio e Luciana Littizetto dalla Rai, ndr), Salvini non trova di meglio che associare in un tweet la tragedia che si sta consumando in Emilia, il suo lavoro che dovrebbe essere quello di ministro e la partita di calcio. Resosi conto dell'oscenità scritta ha poi fatto cancellare il tweet. Ma forse sarebbe il caso che fermasse la sua bestia perché quel tweet è solamente indegno di un rappresentante delle nostre istituzioni". Così Daniele Manca, capogruppo del Partito Democratico in commissione Bilancio, attacca il vicepremier.