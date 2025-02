Caso Almasri, l'opposizione alza il tiro: mozione di sfiducia contro il ministro Nordio

Caso Almasri, l'opposizione alza il tiro: mozione di sfiducia contro Nordio

"In merito alla gravissima vicenda della liberazione e del rimpatrio con volo di Stato del torturatore libico Almasri, i partiti di opposizione - Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Più Europa - presenteranno in Parlamento una mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia del governo Meloni, Carlo Nordio". Lo si legge in una nota.

Almasri, Calenda si sfila: "Mozione di sfiducia? Controproducente"

"Non è possibile che l'unica via per fare opposizione sia passare da una mozione di sfiducia all'altra. Ieri Santanché oggi Nordio. Tutte peraltro completamente inutili. Neanche una mozione individuale è passata negli ultimi trent'anni, l'ultima è quella a Mancuso nel '95. L'economia è ferma, l'energia è ai massimi, gli investimenti non ci sono e i dazi rischiano di dare il colpo di grazia ad aziende e lavoratori. Occupiamoci di questo. Abbiamo presentato un piano su investimenti ed energia. Chiediamo alle altre opposizioni di discuterlo e presentarlo. Fermate iniziative che sono solo controproducenti". Lo fa sapere Carlo Calenda, leader di Azione.

Almasri, il ministero della Giustizia ha contattato la Cpi chiedendo collaborazione

Intanto, il ministero della Giustizia ha contattato la Corte penale internazionale chiedendo collaborazione e una comune riflessione sulle principali criticità che hanno caratterizzato il caso Almasri. Il documento inviato alla Cpi con la richiesta di alcuni chiarimenti, punta, a quanto si apprende da fonti informate, a valorizzare il dialogo anche in vista di una futura collaborazione per facilitare le comunicazioni con i giudici internazionale.Secondo le stesse fonti non sarebbe ancora arrivata alcuna comunicazione di indagini della Cpi nei confronti dell'Italia.