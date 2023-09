Amato-DC9, dure reazioni della politica: "Intervista scandalosa", "Fandonie"

Le dure reazioni della politica all'intervista dell'ex premier Giuliano Amato

"Quelle di Giuliano Amato su Ustica sono parole importanti che meritano attenzione. Il presidente Amato precisa però che queste parole sono frutto di personali deduzioni. Premesso che nessun atto riguardante la tragedia del DC9 è coperto da segreto di Stato, e che nel corso dei decenni è stato svolto dall’autorità giudiziaria e dalle Commissioni parlamentari di inchiesta un lungo lavoro, chiedo al presidente Amato di sapere se, oltre alle deduzioni, sia in possesso di elementi che permettano di tornare sulle conclusioni della magistratura e del Parlamento, e di metterli eventualmente a disposizione, perché il governo possa compiere tutti i passi eventuali e conseguenti", ha dichiarato la Premier Giorgia Meloni.

Le dure reazioni di due ex compagni di partito, Fabrizio Cicchitto e Margherita Boniver

“Giuliano Amato ci dice oggi la sua verità su Ustica. Anche se è pubblicata con grande rilievo su La Repubblica, non prendiamo la sua versione come oro colato, anche perché su questo terreno di versioni ne esistono diverse, e di segno opposto alla sua, come quella a suo tempo di una persona seria e attendibile come Zamberletti, di un personaggio assai accreditato nel deep state come Parisi, è più recentemente da parte di Tricarico e dell’on. Carlo Giovanardi.

Oggi Amato fa sua la tesi della Bonfietti, sulla quale noi non riteniamo che si possa giurare ad occhi chiusi. In ogni caso se si mette sul piano delle rivelazioni, certamente Giuliano Amato ha molte cose da raccontare. Allo stato per parte nostra non vogliamo chiedergli rivelazioni sconvolgenti che in qualche modo mettano a rischio una persona così cauta qual è’ stato in tutta la sua vita Giuliano Amato.