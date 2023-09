Amato, quello del sei per mille insidia la premier

Amato insidia la premier, prepariamo le mutande d'amianto...

Rileggo le notizie e non posso crederci. Tanti rumors si succedono fra le varie testate giornalistiche sia cartacee sia online senza dimenticare radio e televisione. Sembra che il Presidente On.le Giorgia Meloni non sia più gradita (troppo esuberante?) come pure il capo della Lega On.le Matteo Salvini (troppo e basta?) ergo meglio se si procede a fare un nuovo governo presieduto nientepopodimenoche dall'attuale Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato (meglio conosciuto come il Dottor Sottile) classe 1938 ossia 85 anni compiuti.

Tralascio gli eventuali altri pretendenti alle varie poltrone perché sono solo un pour parler, ma quello che invece diventa evidente è il vedere formare anche una nuova coalizione che abbraccerebbe tutta l'opposizione e Forza Italia (?), perché senza i suoi parlamentari non è possibile costruire una maggioranza.

Ora passiamo a quello che diceva Giulio Andreotti: “A pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina”, a cosa serve questa citazione? Serve per esprimere un concetto in Europa sanno perfettamente che l'attuale coalizione non firmerebbe mai il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità (da me ribattezzato Modalità di Esproprio Sistematico) poi l'Italia, con insolenza, chiede tutti i giorni di poter distribuire i vari migranti, che sbarcano sulle nostre coste, in tutti i Paesi europei (lo ha chiesto la Meloni anche all'ONU), oltre a ciò il Governo valuta con ponderazione tutte le varie riforme che l'Europa vuole imporre e poi il resto aggiungetelo Voi.

Ora che la sinistra sia in difficoltà lo capisce anche chi non vive negli ambienti dei partiti, ma si capisce perfettamente che hanno la stessa necessità di avere il potere come una persona che si è persa nel deserto e anela l'acqua. Sono molto preoccupato di questa cosa e mi lascia un sospetto ed ecco quale: nella notte (un po' come fanno i ladri) fra il 9 ed 10 luglio 1992 Amato ha imposto la tassa del 6 per mille su tutti i depositi attivi, doveva fare cassa gli mancavano 8.000 miliardi di lire ergo dove li trovava immantinente?

Ora provate a pensare che la Schlein dice che bisogna tassare i patrimoni, l'Europa vuole che tutte le case e quindi tutti gli edifici dovranno essere messi in classe D entro il 2030, sostituire le attuali autovetture con quelle elettriche ecc. ecc. La domanda da stupido è: chi paga? Se è così noi elettori contiamo poco per non dire niente e se i giochi di palazzo dovessero andare a buon fine per Amato & C. allora dovremmo metterci delle mutande d'amianto ed una corazza alla Iron man. Per il momento mi fermo qui. Ho sentito odore di bruciato, ma non viene dalla cucina, ho controllato. A presto.