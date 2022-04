Amministrative 2022, Sgarbi pensa a candidare Morgan e Corona

Comunali, Sgarbi rilancia: "Se non vogliono candidare Morgan a Verona, senza troppe polemiche, lo candideremo a Parma"

Vittorio Sgarbi, critico d'arte e deputato politico, vuole lanciare nella "cosa pubblica" diversi personaggi famosi. Primo fra tutti è Marco Castoldi, in arte Morgan, quasi candidato alle comunali di Verona, nella lista Rinascimento. A frenare sulla sua corsa ci sarebbe il sindaco della città. Ma per il critico d'arte il niet non è un problema: "Se non vogliono candidare Morgan a Verona, senza troppe polemiche, lo candideremo a Parma, altra città in cui la musica conta". Mica per fare il consigliere comunale semplice: "Lo vedo minimo come assessore, o comunque con un ruolo operativo, un'autorità garante per la musica".

Vittorio Sgarbi starebbe poi valutando un altro colpo. Questa volta a scendere in campo sarebbe un altro “vip”, noto nel mondo dei paparazzi e del gossip italiano. “Candiderò Fabrizio Corona, penso nel meridione. Ci ho parlato, dice che è disponibile. Meglio lui di un grillino”, ha annuncito il critico.

Ma non solo Morgan e Corona. Secondo quanto scrive Repubblica “il più in alto in grado, nelle fila dei candidati vip di questa tornata, in calendario il prossimo 12 giugno, è senza dubbio Damiano Tommasi, gloria pallonara della Roma dell'ultimo scudetto, che cominciò la carriera nel Verona dove ora si candida sindaco, con l'assist convinto di M5S e Pd". "Chissà se ricorda, Tommasi, continua il quotidiano, la sfortunata discesa in campo di un altro ex giallorosso: Giuseppe Giannini, "principe" della Magica anni '80 e '90, che nel 2005 mancò il seggio alla Regione Lazio con la maglia di Forza Italia: ottenne 2.300 voti, ce ne voleva il quadruplo”.