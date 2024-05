Antimafia, Emiliano convocato per il 10 maggio: "Spero rassereni gli animi"

Emiliano convocato dall'Antimafia per il 10 maggio

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è stato convocato dalla commissione parlamentare antimafia per il prossimo 10 maggio, per un'audizione in merito ai rischi di infiltrazioni mafiose nel territorio pugliese e a Bari. Nei giorni scorsi Emiliano, già convocato per il 2 maggio, aveva chiesto di far slittare la data della convocazione dopo il 9 maggio a causa di impegni politici. Per l'8 maggio - sugli stessi temi - è invece convocato il procuratore generale di Bari, Roberto Rossi. Sulla convocazione in commissione Antimafia parlamentare per il prossimo 10 maggio Emiliano ha dichiarato: "E' una data che avevo indicato, nella quale sono disponibile rispetto agli impegni istituzionali. Mi auguro che l'audizione possa contribuire a rasserenare gli animi. Ho sempre dato la mia disponibilità ad andare in commissione Antimafia".