Antonio Angelucci è il Paperon del Parlamento. Renzi battuto per 117mila €

Antonio Angelucci batte Matteo Renzi, la classifica dei parlamentari più ricchi

Antonio Angelucci è il parlamentare più ricco. Non lascia dubbi l'analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate da senatori e deputati. Il primato non è in discussione, mancava infatti solo la sua documentazione per avere la certezza, visto che in mancanza della comunicazione sui redditi dell'anno precedente di Angelucci, risultava il leader di Italia Viva Matteo Renzi il più ricco di tutti. Ora però - si legge su Il Corriere della Sera - le cose sono decisamente cambiate, anche se il vantaggio è meno grande di quanto si pensasse. Nel 2023 Angelucci ha dichiarato, infatti, 3.334.000 euro di reddito, battendo di poco più di 117 mila euro l'ex premier, che comunque rimane in testa alla speciale classifica dei senatori più benestanti.

La dichiarazione dell'editore de Il Giornale, Libero e Il Tempo è così "generosa" - prosegue Il Corriere - per i profitti garantiti dal gruppo Tosinvest, uno dei dominus nel campo della sanità privata, con particolare riguardo al Lazio. Rispetto al 2022 c’è stato, comunque, un arretramento: nella precedente dichiarazione Angelucci si era attestato a 4,581 milioni. Per la prima volta manca all’appello quello che per molti anni è stato il parlamentare più ricco, Silvio Berlusconi, nel 2022 aveva dichiarato 17,698 milioni.