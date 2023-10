Apostolico, la Lega pubblica un terzo video: "Con estrema sinistra a Catania"

Giudice Apostolico, la Lega pubblica un terzo video. Lei grida: "Siamo tutti antifascisti"

Spunta un terzo video che ritrae la giudice di Catania Iolanda Apostolico durante la manifestazione del 25 agosto 2018 mentre partecipa ai cori davanti ai poliziotti contro la decisione dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini di impedire lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti. Nella breve clip diffusa dalla pagina Facebook “Lega – Salvini Premier” si vede Apostolico tra il cordone degli agenti e i manifestanti, che urlano in coro: "Siamo tutti antifascisti". La magistrata anche in queste immagini sembra essere particolarmente partecipe con i manifestanti, visto che con loro intona lo slogan e batte le mani a tempo con gli altri.

Dopo che Matteo Salvini aveva diffuso il primo video in cui appariva una donna molto somigliante alla giudice, era stata lei stessa in serata a confermare di fatto la sua presenza alla manifestazione contro il governo dell’epoca. La sua presenza però, secondo la sua spiegazione, aveva esclusivamente lo scopo di evitare scontri tra manifestanti e poliziotti, come era già accaduto poco prima il momento in cui erano state realizzate quelle immagini.

In un secondo video dell’agenzia La Presse, Apostolico appare mentre affianca uno dei manifestanti che inveisce contro la polizia, accusata di aver "fatto un atto infame" perché gli agenti avrebbero picchiato quattro ragazzi. In quell’occasione, Apostolico non sembra impegnata a riportare la calma, come ha spiegato qualche giorno fa, ma anzi appare impegnata a rimproverare i poliziotti con gesti e urla.

Caso della giudice Apostolico, spunta un terzo video. Le reazioni

"Un italiano che non la pensa come il giudice Apostolico e che magari è di centro destra e non dei centri sociali, si sentirebbe tranquillo e garantito dall'essere giudicato da lei? Guardando il terzo video della Apostolico non troviamo nessun elemento di imparzialità, compostezza e terzietà che sono invece alla base del lavoro di ogni magistrato. Di quasi tutti i magistrati. Non però della Apostolico che deve dimettersi”. Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa.

"Credo che i difensori della magistrata Iolanda Apostolico escano veramente sconfitti dalla ridicola polemica che hanno intentato. Che pena discutere per giorni di chi ha fatto il video, quando invece ne spuntano altri gravissimi. Con la Apostolico che agita le braccia contro le Forze di polizia, criticando di fatto contro chi rappresenta lo Stato e viene sommerso da insulti urlati da altre persone presenti sul molo di Catania, che gridavano ‘assassini, assassini’. Tutto ciò dimostra l’urgenza della sua rimozione dall'ordine giudiziario, non si può fare l’attivista accanto ad estremisti e poi disporre della libertà e della reputazione altrui. Altro che ispezioni, altro che cavilli del Csm. La Apostolico va trasferita nell'amministrazione civile dello Stato a mettere i timbri in qualche ufficio dove non possa confondere funzioni elevatissime con un'appartenenza politica ostentata". Lo dichiara Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato (FI). "Il secondo video è più grave del primo. Si è detto che la Apostolico fosse lì come se fosse un'osservatrice o una passante - aggiunge -. Invece era lì come esplicita manifestante, nel senso letterale del termine, cioè esprimendo con gesti e presenza un atteggiamento di contestazione nei confronti di chi manteneva l’ordine pubblico. L'Apostolico farebbe bene a dimettersi oggi stesso".