Chiara Appendino perde un altro consigliere, la maggioranza M5S è a rischio

La maggioranza della sindaca Chiara Appendino al Comune di Torino perde un altro componente. E' il consigliere Aldo Curatella, che questa mattina ha consegnato al presidente del consiglio comunale Francesco Sicari una lettera con cui comunica la sua uscita dal Movimento 5 Stelle. Curatella aderisce al Gruppo misto di minoranza. "Nonostante in questi ultimi periodi abbia cercato di portare avanti le tematiche che sin dalle origini hanno caratterizzato il Movimento 5 Stelle a Torino - spiega Curatella - dopo un lungo periodo di riflessione e valutazione, mi trovo a rendermi conto che alla fine quel Movimento nato da pochi nel 2009 non esiste piu'".

Per Curatella: "Manca purtroppo una visione strategica di cosa si voglia far diventare la Citta' e forse anche il Paese, o almeno questo viene mostrato esternamente, si agisce spesso pensando solo all'ordinaria amministrazione ma senza progetti strutturali che non siano stati ereditati per poi essere, eventualmente, modificati di direzione giusto per prendersene il merito, e non si percepisce nelle azioni quale voglia essere la direzione di sviluppo da voler far prendere alle Periferie che non siano interventi di 'agopuntura' localizzata ma senza riuscire a individuare quale sia almeno la traccia di visione strategica futura".

"Fare politica, secondo me - aggiunge - vuol dire condividere ogni singola azione per arrivare a una decisione comune, che si tratti di definire le politiche sull'innovazione, sull'urbanistica, sui trasporti, sul sociale o i nomi di chi dovra' ricoprire determinati ruoli. Politica non e' arrivare con scelte gia' effettuate, non si sa dove e con chi, per poi agire solo per convincere che la decisione e' condivisa". "Non era questo il Movimento - sottolinea - non erano queste le finalita' che ci si prefiggeva e non e' piu' possibile restare all'interno di un contenitore che ha solo l'intestazione originaria ma e' ormai quanto di piu' lontano si possa immaginare e basato solo su narrazioni politiche via social".

"Apprendiamo della scelta di Aldo Curatella di lasciare il gruppo del M5S in Consiglio Comunale, ma vogliamo ribadire che la maggioranza e' solida e il sostegno a Chiara Appendino e alla giunta non manchera' da qui alla fine del mandato".

Cosi', il Movimento 5 Stelle Torino, a proposito della decisione del consigliere comunale Aldo Curatella di lasciare il partito per aderire al Gruppo misto di minoranza. "Il Movimento 5 Stelle - spiega il gruppo pentastellato - e' sempre lo stesso. Siamo la casa di tutti i cittadini che vogliono cambiare il Paese e chi non condivide alcune posizioni ha tutto lo spazio per affermarlo all'interno. Siamo stupiti della decisione di Curatella. Nonostante abbia piu' volte assunto posizioni contrarie all'azione della giunta e del governo e' sempre stato parte del gruppo e, come tutti, ascoltato.

Le sue uscite, anche quando hanno messo in difficolta' la Maggioranza e la stessa Giunta, non sono mai state oggetto di segnalazioni o richieste di espulsione". "Curatella - aggiunge il Movimento torinese - dice di non sentirsi piu' parte del Movimento e questo e' legittimo, anche se non condivisibile, ma come lui ha sempre fatto con tutti quelli che lo hanno preceduto in questo passo, dobbiamo ricordargli che ha firmato un impegno etico prima dell'elezione, il quale prevede che la strada per lasciare il M5S sia quella delle dimissioni da consigliere. Nel rispetto, innanzitutto, dei cittadini che hanno creduto in noi e nel nostro progetto di cambiamento". "Al momento - conclude il Movimento 5 Stelle Torino - sembra intenzionato a passare al gruppo misto di minoranza, una scelta incoerente rispetto a quanto ha sempre sostenuto finora e che lascia davvero basiti".

"Forse Appendino aveva ragione: il 2020 sara' un anno di rilancio per Torino e lo sara' perche' la sua Giunta andra' finalmente a casa". Lo afferma il capogruppo della Lega al Comune di Torino, Fabrizio Ricca, a proposito della decisione del consigliere Aldo Curatella di lasciare il Movimento 5 Stelle per aderire al Gruppo misto di minoranza. "Un altro consigliere grillino abbandona la maggioranza - aggiunge Ricca - e lo fa perche' non si riconosce nel progetto, ma sarebbe meglio dire nell'assenza di progetti, del sindaco. Ormai la maggioranza 5 Stelle non esiste piu' e Appendino ha il dovere di riconoscerlo e di fare un passo indietro per il bene di Torino e dei torinesi". "Gia' quando i numeri erano a suo favore - conclude Ricca - questa amministrazione non ha brillato per capacita', adesso ci aspetterebbe una situazione, se possibile, ancora piu' ingessata e claudicante".

"La giunta Appendino si affaccia al quarto anno di amministrazione in un clima di dissoluzione. Con l'uscita di Aldo Curatella, sono tre i consiglieri che hanno lasciato la maggioranza. E questo è un fatto di rilevanza politica sul quale il sindaco Appendino dovrà riferire in Consiglio comunale perché da oggi la sua maggioranza è sul filo del rasoio". Cosi' in una nota il capogruppo di Fi in Consiglio comunale, Osvaldo Napoli.

"Appendino perde pezzi. Maggioranza in frantumi, inesistente ormai anche sui numeri. E intanto la sindaca programma il rilancio della Città per il 2020. Altro che estate". Cosi' su Fb il segretario del Pd metropolitano torinese, Mimmo Carretta, commenta l'uscita da M5S del consigliere comunale Aldo Curatella. "Il passaggio al gruppo misto del consigliere Curatella e' senz'altro una buona notizia. Auspichiamo che non sia l'ultimo e che si ponga fine quanto prima a questa lenta agonia in cui e' piombata la Citta'. Torino ha urgente bisogno di un nuovo progetto, di un nuovo programma e di un'altra amministrazione. Si restituisca quindi, quanto prima, la parola ai cittadini torinesi". Lo scrive sui social Stefano Lo Russo, capogruppo del Pd in consiglio comunale a Torino. "Invece che cercare scappatoie e alchimie politiciste ammantate di alta strategia civica per nascondere i suoi vistosi insuccessi - aggiunge - Appendino si assuma le sue responsabilita' in prima persona e fino in fondo".