Appendino: "Sì alle alleanze. Il doppio mandato nel M5S va mantenuto"

M5S: Appendino, ok lavorare su alleanze programmatiche - "Il Movimento 5 Stelle è nato per portare al centro del dibattito dei temi, delle politiche in cui ci riconosciamo. Condivido quello che ha detto Luigi Di Maio sul fatto che si debba lavorare in ottica di alleanze programmatiche, che è oltre la concettualità del partito, e spero che anche a Torino si possa iniziare a discutere di temi attorno a cui costruire un programma politico". Lo ha detto ai microfoni di Radio 24 la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a proposito di eventuali alleanze con il Pd alle prossime amministrative.



Dpcm: Appendino, Governo non sta scaricando responsabilità - "In questo momento tutte le istituzioni devono collaborare e ciascuno di noi ha un pezzetto di responsabilità in un catena. Non ritengo che il Governo stia scaricando su noi delle responsabilità". Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, intervenuta questa mattina a 'Il caffè della domenica' di Radio24. "In questo momento - ha aggiunto - il messaggio che i cittadini hanno bisogno di sentire da tutti noi, a prescindere dal colore politico o dal livello governativo che rappresentiamo, è che stiamo lavorando tutti 24 ore su 24 per cercare di traghettare e uscire da questa emergenza economica, sociale e sanitaria. E in questo momento penso che ogni istituzione stia cercando di fare tutto il possibile per tutelare questo equilibrio complesso".



DPCM: Appendino, accompagnare chiusure con tutele forti - "Le chiusure di attività, come le palestre, o il limite orario per i ristoranti, devono essere accompagnate da tutele forti soprattutto in questo momento alla luce del fatto che siamo nella seconda ondata". Lo ha detto a 'Il caffè della domenica' di Radio24 la sindaca di Torino, Chiara Appendino. A proposito dei ristoranti e dei locali Appendino ha ricordato che queste attività hanno già sofferto per il fatto che con lo smartworking hanno perso sostanzialmente i pranzi. "L'eventuale chiusura - ha ribadito - deve essere accompagnata da un sostegno economico immediato o rischiamo che queste attività non riaprano più. Io penso che il Governo, come è giusto che sia, stia valutando tutte le strade necessarie affinché si intervenga dove necessario ma con il minor impatto economico possibile".

M5S: Appendino, non giudicare Stati Generali da percentuali - "Penso che da parte di Vito Crimi sia stato fatto un lavoro importante e che ci fosse bisogno di questo momento di ascolto e confronto. Uno strumento non va giudicato nella sua bontà dalla percentuale di partecipazione". Così la sindaca di Torino. Chiara Appendino, ai microfoni di 'Il caffè della domenica' su Radio24, a proposito degli Stati Generali del Movimento 5 Stelle che hanno preso il via ieri. "In questo momento - sottolinea la sindaca - penso che il Movimento avesse bisogno di confrontarsi e riorganizzarsi. Il mio auspicio è che alla luce di questo percorso il Movimento, essendo peraltro il principale azionista del Governo, possa rafforzarsi affinché le azioni del Governo e quindi del paese possano essere ancor più efficaci nell'ottica del bene delle nostre comunità. E credo che le città dove abbiamo governato possano portare la propria esperienza". (ANSA).

M5S: Appendino, doppio mandato va mantenuto - Il doppio mandato va mantenuto? "Si". Ha risposto così la sindaca di Torino Chiara Appendino alla domanda di Maria Latella nel corso della trasmissione di Radio24 'Il caffè della domenica'. Sollecitata in merito a un suo eventuale incarico nazionale all'interno del Movimento 5 Stelle, Appendino ha ribadito che "almeno per altri 8 mesi sono sindaco e devo concentrare le mie energie sulla mia città". "Ho fatto una scelta di coerenza annunciando di non ricandidarmi - ha aggiunto - e l'ho fatto adesso perché ritenevo opportuno che all'interno della città potesse partire un dibattito sul futuro della città che non fosse tutto legato ad Appendino. In questo momento sono concentrata su questo".