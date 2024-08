Arianna Meloni, lo sfogo: "Non ho influenzato le nomine. Mai fatto porcate"

Arianna Meloni, lo sfogo dopo la presunta inchiesta contro di lei. I sospetti su un complotto...

Arianna Meloni rompe il silenzio dopo l'indiscrezione lanciata dal direttore de Il Giornale Sallusti di una presunta inchiesta a suo carico che starebbe per partire, si ipotizza per traffico di influenze illecite, a causa del suo attivismo nelle nomine governative. La sorella della premier sente il bisogno di difendersi, chiarire, smontare le accuse per lei irricevibili che pensa di aver subito dagli oppositori. E rilanciare i sospetti sull’esistenza di un complotto orchestrato da pezzi di sinistra, stampa e magistratura per ribaltare il governo. "Io sono tranquillissima, - dice Arianna Meloni e lo riporta Il Corriere della Sera - so di non aver fatto niente di male", è il concetto da cui parte lo sfogo della donna che guida la segreteria di FdI, primo partito di governo.

"Non ho mai influenzato, né cercato di influenzare decisioni sulle nomine e non ho preso parte a riunioni di questo tipo". Se la sorella maggiore della premier si dice "scossa" è perché "sono due anni che cercano di buttarmi addosso tante cose". Lo vive - prosegue Il Corriere - come un assedio, che a suo giudizio si sarebbe "intensificato" a partire dalla campagna elettorale delle Europee: "Ed è stata fatta passare la narrazione che io sono presente in tutte le riunioni della cabina di regia dove si decidono le nomine, da Stefano De Martino a Giuseppina Di Foggia, dalla Rai alle Ferrovie". E qui Meloni senior di nuovo smentisce di essere stata la regista del contratto del conduttore del servizio pubblico, di nuovo nega di aver avuto un peso sulla nomina dell’ad di Terna.

E attacca la stampa, rivelando che la sua irritazione è pari a quella della premier: "Non è possibile essere sbattuta sui giornali senza la minima verifica dei fatti". Arianna Meloni poi ringrazia i suoi colleghi di Fratelli d'Italia per l'affetto mostrato in questi giorni, dopo l'uscita della notizia su una presunta inchiesta in arrivo a suo carico: "Sono tutte persone con cui sono cresciuta, mi conoscono e mi vogliono bene. Sanno chi sono e che non faccio porcate...".