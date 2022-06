Alternativa sfida Conte e Salvini. "Stop armi a Kiev, votino con noi"

"Cinque Stelle e Lega dimostrino che la loro non è solo vuota propaganda"



"Come Alternativa abbiamo presentato una mozione per impegnare il Governo italiano a non inviare altro materiale d’armamento letale in Ucraina, e ad informare in ogni caso e puntualmente il Parlamento nelle competenti commissioni permanenti sui dettagli di nuove ed eventuali forniture di armi ed equipaggiamenti, indicando la spesa effettuata, la tipologia di materiale e le quantità". Lo afferma ad Affaritaliani.it Emanuela Corda, 47 anni, deputata di Alternativa e membro della Commissione Difesa di Montecitorio.

"Se Conte e Salvini sono veramente contrari all'invio di nuove armi, come dicono, ordinino a Fico di calendarizzare la mozione, invece di perder tempo con stratagemmi degni dei peggiori politicanti, e la votino insieme a noi dimostrando che quella dei 5Stelle e della Lega non è solo vuota propaganda".

