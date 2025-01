Assegno unico, pagamento in ritardo e niente aumento a gennaio, perché? Ecco le risposte (e quando arriveranno più soldi)

Rispetto ai mesi scorsi c'è un leggero ritardo nei pagamenti dovuto al fatto che siamo all'inizio del nuovo anno, ma...



Moltissimi cittadini sono preoccupati. A gennaio non risulta alcun aumento dell'importo dell'assegno unico e universale per i figli, stando almeno a quanto riporta il sito dell'Inps. Anzi, in moltissimi casi sul portale Inps nella propria pagina personale non c'è nemmeno l'avviso di pagamento per il mese di gennaio.



Che cosa sta succedendo? Prima di tutto va detto che rispetto ai mesi scorsi c'è un leggero ritardo nei pagamenti dovuto al fatto che siamo all'inizio del nuovo anno (i pagamenti dovrebbero essere erogati da lunedì 20 gennaio fino a mercoledì 22, almeno per chi non ha modificato la domanda), ma soprattutto - secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare - l'Inps non ha ancora ricevuto la circolare del governo e de ministero del Lavoro in particolare sull'adeguamento all'inflazione in base ai dati Istat e quindi l'importo per il mese di gennaio del tanto atteso assegno unico sarà lo stesso dello scorso anno.



Poi, va ben ricordato,, va rinnovato l'Isee entro la fine di febbraio per avere tutti gli adeguamenti legati al 2025. Fonti dell'istituto di previdenza e della maggioranza spiegano che solo a febbraio (si spera) o al più tardi marzo se non ci saranno i tempi tecnici, verranno fatti gli adeguamenti relativi agli aumenti legati al costo della vita. E quindi a febbraio (o a marzo) con l'assegno unico si riceverà il bonifico anche con gli arretrati del mese o dei mesi precedenti adeguato ai nuovi valori.



Ovviamente molto dipende anche dal valore del nuovo Isee e non va nemmeno dimenticato che per chi ha figli a carico che quest'anno compiono 21 anni verrà cancellato l'importo e non al termine del ventunesimo anno viene annullato l'assegno unico ma non appena il figlio o la figlia (anche se studente universitario) compie il 21esimo anno di età. Tutte informazioni utili e prioritarie per chi attende con ansia l'assegno unico e si chiede che cosa accadrà quest'anno.



Leggi anche/ Isee, nel 2025 cambia tutto: titoli di Stato e buoni postali non saranno più calcolati. Ecco come funziona - Affaritaliani.it