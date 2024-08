Assegno unico cancellato? "Fake news". Possibile una "revisione" dal 2025

Osnato (FdI): "Mi sembra che si possa ipotizzare una valutazione sulla revisione della norma, ma da qui a dire che verrà cancellato tutto mi sembra come al solito un atteggiamento di prevenzione nei confronti del governo, da parte di chi dovrebbe fare informazione". Interviste



"Mi sembra che i toni di Repubblica sia come sempre apocalittici. Sicuramente è una misura importante sulla quale negli anni il governo Meloni ha anche aumentato fino a 20 miliardi di euro lo stanziamento". Così Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera, interpellato da Affaritaliani.it, commenta l'indiscrezione di questa mattina del quotidiano la Repubblica sulla cancellazione dell'assegno unico da parte del governo Meloni con la Legge di Bilancio dal prossimo anno.



"Detto questo, c'è una procedura di infrazione sulla quale la Commissione europea deciderà, se non ricordo male, entro il 2025. Sicuramente c'è una premialità ridotta su natalità e per le famiglie numerose, sulla cumulabilità con ISEE e quindi anche su questo bisogna ragionare. Mi sembra che si possa ipotizzare una valutazione sulla revisione della norma, ma da qui a dire che verrà cancellato tutto mi sembra come al solito un atteggiamento di prevenzione nei confronti del governo, da parte di chi invece dovrebbe fare informazione", conclude Osnato.



SMENTITA ANCHE DA FORZA ITALIA - "E' una fake news smentita anche dal ministro Giorgetti". Così Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, interpellato da Affaritaliani.it, commenta l'indiscrezione di questa mattina del quotidiano la Repubblica sulla cancellazione dell'assegno unico da parte del governo Meloni con la Legge di Bilancio dal prossimo anno.

"Solo da domani con il primo confronto tra i leader della maggioranza di governo si inizierà a parlare della Legge di Bilancio per il 2025 in senso generale e degli impegni nei confronti della Commissione europea. Questa della cancellazione dell'assegno unico appare come una totale fake news", conclude Barelli.