"Astorre sembrava felice. E' un vero mistero anche per noi...". Il racconto

Il suicidio del senatore del Pd Astorre, "si era appena sposato con la sua compagna"

"Ci stiamo interrogando tutti noi da venerdì scorso su che cosa sia successo. Non c'era assolutamente alcun segnale di questo gesto". Così un senatore del Partito Democratico sulla morta suicida del collega Bruno Astorre, dopo che i pm di Roma hanno aperto un fascicolo sulla vicenda, come avviene in questi casi, per istigazione al suicidio e disponendo di eseguire l'autopsia.



Il senatore del Pd deceduto non avrebbe lasciato messaggi di addio. "L'apertura di un fascicolo è un atto dovuto - continua l'esponente Dem che preferisce restare anonimo -. Anzi - sottolinea - sembrava felice visto che si era appena sposato con la sua compagna, la sindaca di Frascati (Roma) Francesca Sbardella. E' un vero mistero anche per noi che lo conoscevamo molto bene".

Astorre (instancabile segretario del Pd Lazio sin dal 2018, dopo l'esperienza in Regione è approdato al Senato nel 2013 per poi essere rieletto anche all'ultima tornata elettorale lo scorso settembre) aveva appena finito di festeggiare la vittoria della neo segretaria del Pd Elly Schlein che lui, esponente di primo piano di Area Dem, aveva sostenuto: "Congratulazioni e buon lavoro a Elly Schlein, prima donna alla guida del Pd".