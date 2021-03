AstraZeneca, corsa dei politici a dire sì. Salvini si chiama fuori. Di' la tua

TI FARESTI VACCINARE CONTRO IL COVID-19 CON IL SIERO ASTRAZENECA? VOTA



E' corsa da parte dei politici ad annunciare che sono pronti a farsi vaccinare contro il Covid-19 con il siero di AstraZeneca. Ultimo in ordine di tempo il sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova (+Europa) e il presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini.

SALVINI AD AFFARITALIANI.IT - "Matteo Salvini non scavalca la fila, a differenza di altri, e aspetterà il suo turno, quando arriverà. Che vergogna quelli che vogliono passare davanti a malati, disabili e anziani, per egoismo o protagonismo. Intanto lavoro perché si producano vaccini in Italia e perché arrivino da altri Paesi del mondo". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it se si vaccinerebbe con AstraZeneca, magari in diretta tv.

Vaccini: Della Vedova, pronto a vaccinarmi con Astrazeneca - "Spero che l'Ema dica che anche in Europa, come nel Regno Unito, si puo' continuare in modo sicuro a usare AstraZeneca e che tantissimi di noi lo useranno per vincere le diffidenze. Per quel che mi riguarda, sarei pronto gia' domani a vaccinarmi con AstraZeneca. Dobbiamo superare l'avversione per i vaccini che purtroppo in queste settimane e' ricresciuta". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova (+Europa), a Coffee Break su la7. "Bisogna - ha aggiunto - tener fuori l'emotivita' e guardare alla realta'. Usano AstraZeneca in modo massiccio nel Regno Unito, i casi avversi hanno generato meno allarme. In Italia, i NoVax sono stati protagonisti della discussione per 4/5 anni e questo genera piu' emotivita' e una maggior avversione verso Big Pharma. Sforziamoci tutti di dare segnali di fiducia e non alimentiamo l'emotivita'. Fidiamoci dell'Ema, la piu' importante grande agenzia del farmaco internazionale", ha concluso Della Vedova.

Vaccini, Bonaccini: Farei certamente AstraZeneca se Ema dà ok - "Il vaccino AstraZeneca? Me lo farei nella misura in cui l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) dice che è sicuro. Io non ho competenza per dire quali vaccini siano sicuri e quali no. Tutti quelli autorizzati da agenzie composte da luminari vanno fatti. Se gli scienziati dicono sì io me lo inoculerei". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, intervistato a Mattino Cinque, commentando la sospensione temporanea del vaccino dell'azienda anglo-svedese. "Speriamo che questa sera - ha concluso - nelle determinazioni che verranno indicate vi siano anche le spiegazioni necessarie, perché servono a garantire fiducia in una campagna vaccinale che è l'unico strumento che abbiamo".