Attacchi informatici contro il sito di Democrazia Sovrana e Popolare

La leader di Democrazia Sovrana e Popolare Marianella Fioravanti: "Il nostro sito sotto attacco informatico. Ci temono perchè siamo l'unica vera forza di dissenso contro la guerra, l'unica ad aver firmato il referendum contro l'invio di armi"

"Siamo al quarto attacco ricevuto da Anonymous, dall’inizio della raccolta firme ad ora che è cominciata la campagna elettorale. il governo eterodiretto da forze burocratiche e militari estere, cambia, contro le regole, la legge elettorale (vietata ogni modifica nei 6 mesi precedenti alle elezioni). Per questo, ci ammettono solo nella circoscrizione Centro nonostante anche al Sud avessimo raccolto ben 18000 firme. Ed ora un nuovo attacco hacker che oscura il nostro sito web nazionale. In questa condizione di ostilità e di evidente e deliberata riduzione degli spazi di democrazia nel nostro Paese, rimaniamo l' unica voce di dissenso reale, l' unica ad aver firmato per il referendum contro l'invio di armi fallito anche a causa dell'assenza dei pacifinti televisivi, girotondini di sistema, che oggi si servono della parola pace per puro marketing elettorale. Siamo gli unici a dar voce e rappresentanza a tutti quei cittadini che dicono concretamente no alla guerra. Nonostante i tentativi di metterci a tacere. Noi ci siamo. Noi non ci pieghiamo."

Ad affermarlo, è Marianella Fioravanti (nella foto), Coordinatrice Regionale di Democrazia Sovrana e Popolare e candidata marchigiana alle Europee nella circoscrizione Centro per la formazione sovranista di Marco Rizzo e Francesco Toscano che candida anche un'altra marchigiana la matelicese Beatrice Spitoni.