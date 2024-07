Autonomia, Calderoli: "Quattro Regioni hanno già chiesto un avvio del negoziato"

“Per la determinazione dei LEP si procederà con i vari passaggi dell’iter procedurale di attuazione disciplinato dalla legge. Quanto alle richieste di avvio di negoziato, a oggi sono state già tramesse al Governo le richieste delle Regioni Veneto, Piemonte, Liguria e Lombardia”. Lo ha riferito il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, nel corso di un’informativa sul ddl autonomia differenziata in consiglio dei ministri. “La legge – ha ricordato il ministro secondo quanto riporta la notaa del Cdm – definisce i principi generali per l’attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione. La legge fa una distinzione tra materie e ambiti di materie LEP (livelli essenziali delle prestazioni) e materie e ambiti di materie non LEP”.

Schlein: "L'autonomia è una riforma che fa male anche al Nord"



"Noi siamo molto felici che sia partita la raccolta per fermare l'autonomia differenziata, una legge che spacca in due il Paese, che invece ha bisogno di essere ricucito nelle diseguaglianze che sono aumentate tra Nord e Sud, tra le periferie, tra le aree interne e le città". Lo dice Elly Schlein parlando con la stampa al festival di Giffoni. "Ma è una riforma che fa male anche al Nord - sottolinea la segretaria Pd - perché è assurdo immaginare di potere avere venti politiche energetiche diverse quando ne servirebbe una comune, europea, per riuscire ad abbassare le bollette sia alle imprese che alle famiglie".

Tajani: "Sull'export le Regioni non sostituiscono lo Stato"

"Bisogna vigilare affinché l'Autonomia differenziata venga ben applicata. Anche oggi se ne parlerà in Consiglio dei ministri, io ribadirò che, per quanto riguarda il commercio estero, c'è una competenza unitaria nazionale: non si può pensare che le Regioni sostituiscano lo Stato. Serve una politica nazionale, l'export costituisce il 40% del Pil. Non possiamo scherzare su questo argomento. Bisogna essere chiari, anche sulle competenze, che non vogliono siano sottratte al ministero degli Esteri". Lo ha affermato il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, parlando con i giornalisti alla Camera.