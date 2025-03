Autonomia, FdI stronca Calderoli: "Mostrare i muscoli è il contrario di ciò che serve. Ci vogliono prudenza ed equilibrio"

Balboni: "Se il ministro avesse accettato gli emendamenti proposti da Fratelli d'Italia, non solo una parte di essi, quasi tutte le criticità rilevate dalla Consulta sarebbero state rimosse preventivamente"



"Non condivido il tono usato dal ministro Calderoli, anche se è comprensibile e legittimo premere per riavviare il processo legislativo necessario a completare l'autonomia differenziata, legge che serve ad attuare il titolo V della Costituzione e quindi costituisce parte integrante del programma dell'intera coalizione. Mostrare i muscoli però è l'esatto contrario di ciò che serve adesso, ora servono armonia e concertazione sia nella maggioranza che nel governo".

E' la risposta di Alberto Balboni, presidente di Fratelli d'Italia della Commissione Affari Costituzionali del Senato, intervistato da Affaritaliani.it, alle parole di oggi del ministro Roberto Calderoli che, sull'autonomia regionale differenziata, ha affermato 'ora basta, dopo il congresso della Lega porterò la legge delega in Cdm".



"Del resto, mi permetto sommessamente di ricordare che, se il ministro avesse accettato gli emendamenti proposti da Fratelli d'Italia, non solo una parte di essi, quasi tutte le criticità rilevate dalla Consulta sarebbero state rimosse preventivamente durante l'esame in Prima Commissione Affari Costituzionali.

Infine, anche sulle materie non LEP (livelli essenziali delle prestazioni, ndr) come la Protezione Civile, trattandosi di tema di straordinaria importanza e rilevanza per la sicurezza dei cittadini, ci andrei un po' più cauto. Anche in questo caso vanno seguite le indicazioni della Consulta, che raccomandano grande prudenza ed equilibrio", conclude Balboni nella sua risposta al ministro leghista Calderoli.



