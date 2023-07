Autonomia, Calderoli sicuro: "Arriverà il via libera a inizio 2024"

Calderoli: "Sull'autonomia prevedo il via libera a inizio 2024"

"Se l'obiettivo è una legge fatta bene, son disposto ad ascoltare tutto e tutti", premette. E la riforma dell'Autonomia "potremmo concluderla entro l'anno, ma, avendo una certa sensibilità parlamentare, prevedo l'inizio del 2024". Calderoli in un'intervista alla Stampa, sottolinea che "è una riforma profonda, va maturata nei tempi giusti, senza accelerazioni e senza stop".

"Dopo 30 anni in Parlamento so come confrontarmi e quali anticorpi creare rispetto alla burocrazia di Stato, che credo sia la cosa più odiata al mondo" dice, riferendosi agli ostacoli verso questo obiettivo del Governo. "Vogliamo che le materie vengano discusse una per una nel negoziato tra governo e regione e ci riserviamo la possibilità di limitare alcune materie - spiega - le Regioni sono libere di chiedere tutte le materie che vogliono, ma spetterà poi a governo e al Parlamento decidere quali e come trasferirle". I senatori "in ferie per cinque settimane non ci andranno - assicura il ministro - voglio iniziare a votare gli emendamenti dalla prossima settimana. Non c'è nessuno stop".

"Non escludo che la Camera apporti modifiche al testo che sarà approvato in Senato. Forse servirà un passaggio in più", aggiunge Calderoli. Riguardo alle garanzie sui Lep prima di approvare l'autonomia, come richiesto dalle opposizioni, "mi faccio una bella risata. Già ho capito come funziona, facevano lo stesso al tempo del federalismo fiscale: il loro è benaltrismo puro e io non gli vado dietro".