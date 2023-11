Autonomia: ecco la riforma. Il rapporto Clep su Affaritaliani.it. Esclusivo

Quanto pubblicato da Affaritaliani.it è un documento importantissimo per capire come cambierà l'Italia con l'autonomia differenziata

L'autonomia differenziata è la battaglia storica della Lega fondata da Umberto Bossi e ora guidata da Matteo Salvini. Ora ci siamo. Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli ha fatto sapere che ieri sera "Si è svolta la seconda riunione della cabina di regia per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. In questa sede ho presentato l’esito dei lavori del Comitato per la definizione dei Lep, fondamentale per proseguire nel nostro percorso di riduzione dei divari tra le diverse aree del Paese. Ben 753 pagine che sono frutto di un lavoro enorme, articolato in 70 riunioni complessive tra plenaria e sotto-gruppi, coordinati in poco più di 6 mesi dalla sapiente guida del professor Cassese. Tale relazione, che è già stata inviata a tutti i Ministeri, così come a Regioni, Province e Comuni, verrà quindi trasmessa al Parlamento e alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, in modo da procedere con i passaggi successivi”.



Affaritaliani.it in anteprima assoluta e in esclusiva pubblica il rapporto (e gli allegati) per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) che sono il punto chiave della riforma federalista e la base dell'autonomia differenziata che dovrebbe diventare legge con il via libera del Parlamento prima delle elezioni europee del 9 giugno 2024. Un lavoro lungo e approfondito quello del ministro Calderoli che ora è arrivato a un punto decisivo. Quanto pubblicato da Affaritaliani.it è un documento importantissimo per capire come cambierà l'Italia con l'autonomia differenziata.