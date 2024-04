Autonomia, FdI: "Ok alla Camera dopo le Europee? Nessun problema"

"Se si farà in tempo prima delle Europee bene, altrimenti slitterà a dopo il voto. Non è certo un problema un mese prima o un mese dopo"

"Dipenderà dal calendario dei lavori dell'Aula, abbiamo tanta carne al fuoco". Il vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera, Manlio Messina, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it sul possibile rinvio a dopo le elezioni europee dell'autonomia regionale differenziata a Montecitorio, ovvero il passaggio finale dopo che c'è già stato l'ok del Senato nei mesi scorsi.

"Abbiamo la necessità di convocare l'Aula senza sosta per tentare di dare seguito ai provvedimenti che arrivano dal governo e a quelli di iniziativa parlamentare. Vedremo che cosa accadrà, il calendario viene deciso dalla conferenza dei capigruppo. Se si farà in tempo prima delle Europee bene, altrimenti slitterà a dopo il voto. Non è certo un problema un mese prima o un mese dopo".

Qualcuno parla di un dispetto alla Lega però... "Semmai sarebbe un dispetto al governo perché l'autonomia è un provvedimento fondamentale della maggioranza scritto nel programma elettorale. Ma non siamo abituati a fare dispetti. L'autonomia si farà certamente, come mi auguro tutto il programma elettorale. Se riusciamo prima delle Europee dell'8-9 giugno ben venga, altrimenti il voto alla Camera slitterà a dopo le elezioni. Non è certo un problema", conclude Manlio Messina Catania.