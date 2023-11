Autonomia, il Pd pronto al referendum. Alfieri: "Battaglia in Aula. E poi..."

"Combatteremo in Parlamento contro l'autonomia differenziata e anche contro il baratto evidente in atto con il premierato. Vogliono portare a casa il primo ok in Senato prima delle elezioni europee per avere due bandierine, una della Lega e una di Fratelli d'Italia"

"L'autonomia del ministro Calderoli e del governo aumenta i divari tra le regioni. La definizione dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni), pubblicati in anteprima dal quotidiano online Affaritaliani.it, non può essere fatta in pochi mesi". Lo afferma ad Affaritaliani.it il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr della segretaria del Pd. "Dare livelli di riferimento per i servizi senza trovare le necessarie risorse per raggiungerli è solo un grande bluff. Peggio, aumenta il divario tra le regioni. Se si sposta la compartecipazione finanziaria sulle regioni che crescono di più si penalizzano le regioni del Sud. Tutto ciò è contrario al principio delle perequazione e finisce per non attuare in egual modo i diritti sanciti dalla nostra Costituzione. Combatteremo in Parlamento contro l'autonomia differenziata e anche contro il baratto evidente in atto con il premierato. Vogliono portare a casa il primo ok in Senato prima delle elezioni europee per avere due bandierine, una della Lega e una di Fratelli d'Italia. Poi usciranno le divergenze perché su entrambe le riforme la maggioranza non è compatta. E comunque, dopo la battaglia in Parlamento, se l'autonomia dovesse comunque essere approvata c’è sempre sullo sfondo l'arma del referendum abrogativo", conclude Alfieri.