Autonomia, Lega: "Musumeci inaccettabile. Se FdI e FI continuano a bloccarla tradiscono il patto elettorale"

"Se continua il blocco dell'autonomia da parte degli alleati non più ha alcun senso che la Lega stia in questo governo"



"E' incredibile che un ministro di Fratelli d'Italia, subito dopo Pontida e in politica la forma è sostanza, se ne esca con queste parole. A Pontida, che sappiamo quanto sia importante per la Lega, sia il presidente Zaia sia il segretario Salvini sono stati chiarissimi nel ribadire la necessità di andare avanti con l'autonomia regionale". Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo economico della regione Veneto, leghista doc, risponde così, intervistato da Affaritaliani.it, alle parole del ministro Nello Musumeci che ha chiesto di rallentare sull'autonomia.



"Musumeci afferma che la delega sulla Protezione Civile non va ceduta alle regioni e che sulle materie non Lep (livelli essenziali delle prestazioni) bisogna aspettare che vengano definite quelle Lep. Non vorrei che ora che è statp approvato il quadro generale della legge Calderoli ogni ministro, non leghista, continui a dire di no sulla cessione alle regioni che ne fanno richiesta delle proprie deleghe. Qui c'è un grosso tema di tenuta stessa della maggioranza di governo", sottolinea Marcato.



Che aggiunge: "Il presidente Zaia ci sta mettendo tutto l'impegno possibile e anche Salvini a Pontida è stato chiarissimo sull'autonomia". Le parole di Musumeci corrispondono a un tradimento del patto elettorale? "Se si dovesse confermare questo ostruzionismo certamente sì, non si può chiamare in nessun altro modo. Prima Forza Italia dice no a delegare il commercio con l'estero alle regioni ora Fratelli d'Italia dice no sulla Protezione Civile e dice pure di aspettare sulle materie non Lep. Questi due partiti farebbero prima a dire che non vogliono l'autonomia e ne prendiamo atto".



"Zaia si sta muovendo all'interno della normativa approvata da tutto il Centrodestra. Se qualcosa non andava bene a Fratelli d'Italia e a Forza Italia avrebbero dovuto dirlo prima e non approvare la legge e poi uscire con queste parole per bloccare tutto. E' inaccettabile. Per quanto mi riguarda, se continua il blocco dell'autonomia da parte degli alleati non più ha alcun senso che la Lega stia in questo governo. Non possiamo discutere all'infinito di autonomia regionale e ricordo che Zaia ha dietro un popolo, quello veneto, nella sua richiesta con il referendum del 22 ottobre 2017. Ora basta", conclude Marcato.