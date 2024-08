Autonomia, referendum abrogativo flop. Non ci sarà il quorum. Sondaggio esclusivo

Vola FdI, la Lega supera Forza Italia, brusco stop del Pd e balzo del M5S



L'autonomia regionale differenziata tanto cara alla Lega è salva. Il referendum abrogativo, qualora venisse ammesso dalla Corte Costituzionale, non raggiungerà il quorum del 50% più uno di votanti e quindi sarà nullo perché macherà il quorum. E' il risultato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.



Solo il 39,8% degli italiani dichiara che andrà a votare per il referendum abrogativo mentre non si recherà ai seggi il 60,2% e quindi niente quorum. Autonomia salva.



Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, balzo di Fratelli d'Italia che sfiora il 29% mentre la Lega sorpassa Forza Italia. Forte calo del Pd al 23% e M5S in netto rialzo all'11%.