Azzolina si dimetta. Sondaggio esclusivo: bocciata la ministra dell'Istruzione

La maggioranza assoluta degli italiani chiede le dimissioni della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, visto il caos che ancora lascia moltissime incertezze sulla riapertura delle scuole ormai imminente. Secondo un sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre, il 55,2% degli italiani vuole che la ministra dei 5 Stelle lasci subito l'incarico. A difendere la Azzolina solo il 44,8%.



Interessante sottolineare come le dimissioni della Azzolina vengano chieste soprattutto dalle donne (59,4%), mentre tra gli uomini la percentuale si ferma al 53,4%. Dal punto di vista geografico è soprattutto il Nord a volere che la ministra pentastellata lasci il dicastero dell'Istruzione: il sì alle dimissioni nelle Regioni settentrionali vola al 62,4%, mentre al Sud le dimissioni vengono chieste 'solo' dal 48,2% dei cittadini.